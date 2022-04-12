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Жилье для беженцев за границей – где бесплатно поселяют украинцев

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 20:32
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Рассказываем о том, где украинцы могут найти бесплатное убежище за границей
Как украинцам найти бесплатное жилье за границей
Как украинцам найти бесплатное жилье за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения России в Украину за границу уехали более 4,5 миллиона граждан. Часто люди брали с собой только самое необходимое, поэтому у них есть острая потребность в убежище.

Редакция "Сегодня" рассказывает, в каких странах украинцам предоставляют временное жилье бесплатно.

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Польша

Больше всего украинцев выехали в соседнюю Польшу, где граждане активно поддерживают беженцев. О том, кто готов бесплатно предоставить свое жилье для беженцев, можно узнать на сайте UkraineSupport. Сейчас украинцам предлагают также работу, в комплекте с которой идет проживание даже с ребенком.

Чехия

Волонтеры из Чехии создали телеграмм-канал, где публикуют информацию об открытом для украинцев жилье. После заселения они помогают беженцам обжиться в стране и даже создали благотворительный фонд.

Литва

Литовские волонтеры Pelėdos запустили инициативу, в рамках которой помогают украинцам найти жилье в своей стране. После регистрации на сайте с украинцами связываются, дают консультации и ищут им временное жилье. На ресурсе также регистрируют собственников жилья, которые готовы им поделиться с нуждающимися. По состоянию на сегодняшний день помогли уже более 10 тыс. человек.

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Германия

На сайте Потреба размещают объявления о готовности бесплатно принять украинцев в семье немцев из города Рандерзакер в Баварии. Примут тех, кто еще в Украине и собирается уехать, заберут от словацкой границы и обеспечат проживанием, устройством детей в школу или детский сад и на языковые курсы. На платформах по поиску жилья для беженцев можно найти предложения в других городах, в частности на локальном сервисе Unterkunft-Ukraine.

Болгария

Украинцам предлагают уехать в Болгарию вместе с детьми. В детском лагере "Морские Дюны" готовы бесплатно приютить до 31 мая с трехразовым питанием. Заплатить нужно было всего 75 евро за автобус, детям до 2 лет безвозмездно. Руководитель группы поможет оформить документы для проживания, выезд 16 апреля. Многие болгарские гостиницы готовы принимать украинских граждан до конца мая.

Сервисы по поиску жилья за границей

Попроситься на проживание к небезразличным можно на сайте Host4Ukraine. Пользователь из Украины регистрируется и описывает, где и какое жилье ищет. Если владелец имеет возможность приютить человека, он напишет ему и обо всем договорится. В большинстве своем ищут убежище в странах Европы, но есть заявки и в США.

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Одними из первых заявили о готовности помочь Украине создатели сервиса Airbnb. Благодаря платформе беженцы могут найти бесплатное жилье в разных странах. В начале марта объявили о намерении приютить 100 тысяч украинцев в США, с чем помогает сервис. Удалось найти дома для более 1200 украинцев в Европе, еще 28,6 тыс. человек подали заявки.

Иностранцы из разных уголков мира готовы поделиться жильем с украинцами. Чтобы найти предложения, можно воспользоваться сервисом Shelter for Ukraine.

На сайте Hospitality Helps публикуют предложения от гостиниц в 43 странах мира. Для украинцев доступно проживание без оплаты до 5 ночей в 423 гостиницах.

Англоязычная платформа Украина Take Shelter собирает заявки от владельцев жилья по всему миру. Украинцы могут ввести страну или название города и посмотреть список доступных предложений, а затем связаться с человеком.

Раньше мы рассказывали, кто в Украине может не платить за аренду квартиры во время войны. "Сегодня" писали, на какое жилье могут рассчитывать люди, потерявшие дома из-за войны, и когда это произойдет.

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