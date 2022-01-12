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Заработать на "кирпиче": в какую недвижимость украинцам наиболее выгодно инвестировать

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 января, 18:33
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Прибыль от инвестиций в эту недвижимость составляет более 10% годовых
Доходные дома являются довольно выгодным вкладом
Доходные дома являются довольно выгодным вкладом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Окупаемость инвестиций от строительства доходных домов (преимущественно сервисных апартаментов) составляет в среднем от 7 до 10 лет, а прибыль от частных инвестиций составляет около 10-12% в год.

Об этом сообщил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

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По его данным, в ближайшие 3-5 лет на рынке недвижимости доля частных инвесторов в сегменте сервисных апартаментов может вырасти до 20–25%. Другими словами, в ближайшей перспективе вложение средств в объекты сервисных апартаментов станет весомой альтернативой инвестированию в первичный рынок жилья.

"Для граждан, которые предпочитают вкладывать средства для их сохранения и приумножения, появилась весомая альтернатива первичному рынку жилья", — подчеркнул Владимир Семенцов.

Чем привлекают сервисные апартаменты

Сервисные апартаменты предполагают не только создание комфортных и удобных апартаментов для жизни, но и наличия полного спектра полезных "сервисов" для арендатора, например:

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  • лобби с ресепшеном;
  • кофеен;
  • зон отдыха;
  • рум-сервиса;
  • клининга;
  • удобной оплаты коммунальных расходов.

По данным эксперта, инвестиция и создание таких апартаментов комфорт-класса обойдется застройщику как минимум в $6-8 млн, что на 25-30% дороже строительства ЖК этой же категории. Но это, так сказать, плата за окупаемость и постоянную прибыль после ввода в эксплуатацию.

"Самым главным преимуществом этого проекта является постоянная прибыль уже после ввода объекта в эксплуатацию, чего не имеет в большинстве новостроек, в которых для инвесторов, чтобы начать получать прибыль, еще нужно сделать ремонт и меблировать жилье", — подчеркнул он.

Их количество вырастет

Украинские девелоперы все чаще обращают внимание на развитие этого сегмента, который, по сути, есть коммерческой недвижимостью.

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Сейчас в Украине реализуется более десяти проектов сервисных апартаментов, преимущественно в формате доходных домов и апарт-отелей. Поэтому в ближайшие 2-3 года их количество может возрасти как минимум в 1,5 раза.

Налог на недвижимость повысился

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы. Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2022 год", размер минимальной заработной платы установлен в размере 6500 грн, а прожиточный минимум для трудоспособного человека — 2481 грн.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% минимальной зарплаты. По формуле: 6500 * 1,5% = 97,5.

Потому в этом году налог на недвижимость будет 97,5 грн за 1 кв. м.

Раньше мы писали, чем еще привлекают украинцев доходные дома, а также рассказывали, сколько стоит самое трендовое жилье в Украине.

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