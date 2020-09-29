Выбираем квартиру в историческом центре: ЖК Подол Град Vintage для инвестиций и личного комфорта

Подол – самый настоящий центр культурной и общественной жизни, где проходят различные фестивали и выставки. Здесь также сосредоточена деловая активность столицы с офисными и торговыми центрами. Стоит отметить, что еще Подол – гастрономическая мекка киевлян и гостей-туристов с самыми известными ресторанами и кафе.

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Жить в историческом центре Киева престижно и удобно. К магазинам, ресторанам, фитнес-клубам и бизнес-центрам рукой подать, а вокруг расположено множество культурных памятников и публичных пространств, чтобы с пользой и удовольствием проводить свой досуг. К тому же, квартира на Подоле – это возможность получить высокодоходный арендный бизнес и заставить свои капиталовложения в любой момент работать на вас.





В зависимости от инвестиционной стратегии гостями вашей квартиры в центре могут быть и иностранные туристы с краткосрочными визитами, и современные, молодые, проактивные ребята, которые влюблены в исторический центр и хотят жить поближе к офисам, чтобы не тратить уйму времени на дорогу. К аудитории, которая проявляет интерес к долгосрочной аренде квартир, можно отнести молодых предпринимателей, топ-менеджеров, специалистов из других регионов, приехавших на длительное пребывание в столицу, заинтересованных в съемном жилье повышенной комфортности.

Квартирный рантье на Подоле может получить до 10-15% годовых, если правильно выбрать вариант для инвестиций. К тому же, жилье в центре обладает высокой ликвидностью и никогда не выходит из моды, а значит – не обесценивается и даже растет в цене. Капитализация и рост стоимости недвижимости с годами здесь обеспечен.

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Вопрос тогда в том, где же покупать квартиру для себя и под инвестицию на Подоле. Большая часть предложений жилья, выставленного на продажу в этом районе, приходится на вторичный рынок. Чаще всего это изношенные и аварийные дома с большими проблемами по части инженерной инфраструктуры. Нередко квартиры и подъезды находятся в очень плохом состоянии. Приобретая подобный вариант, будьте готовы существенно потратиться на капремонт. К тому же, придется надеяться, что сосед по лестничной клетке не продаст свою квартиру под офис, так как социальная среда в подобных домах не слишком однородна.

Впрочем, для инвесторов, которые ценят приватность и камерность, высокий уровень комфорта, хотят жить в окружении исторической постройки, но спать спокойно, зная о качестве конструктивных сооружений, строительных материалов и инженерных решений, есть вариант.

Их основным выбором может стать современный жилой комплекс, который будет выделяться из существующей застройки благодаря индивидуальному архитектурному проекту, продуманному благоустройству и безопасности придомовой территории, но при этом гармонично соседствовать с исторической постройкой. К таким объектам, в частности, можно смело отнести новостройку бизнес-класса ЖК "Подол Град Vintage" от застройщика Edelburg Development. Жилой комплекс расположен в самом центре Подола, у начала знаменитых Валов.

Рядом находится кинотеатр "Жовтень", Воздвиженка, Андреевский спуск, Контрактовая площадь, театр на Подоле. По соседству множество лучших учебных заведений: пешком легко дойти до лицея №100 "Подол", Киево-Могилянской академии, неподалеку Художественная академия, а к Институту международных отношений КНУ имени Шевченко ехать не больше 20 минут.



Дизайн-код ЖК создан по образу и подобию всем известных архитектурных ансамблей старого Подола, но в современном прочтении. Облик новостройки имеет прямые отсылки к характерным чертам классической традиции в жилой недвижимости района.

Это и умеренная этажность, что во многом определяется градостроительными ограничениями и урбанистическим ландшафтом, и выдержанные пропорции оконных проемов, и выделение архитектурными средствами этажей.

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Строят 11-этажный дом из шести секций по монолитно-каркасной технологии со стенами из полнотелого глиняного кирпича, который обладает высокой энергоэффективностью, прочностью и износоустойчивостью, является наиболее экологичным современным строительным материалом.

Каждая из шести секций внешне отличается своей айдентикой, не копирует, а дополняет соседнюю. Вместе же они сочетаются в современный образец неоклассики. Никакой безвкусной лепнины, напротив четкие линии, понятные фактуры. Фасады комплекса выполнены в уместных для центра города не ярких, приятных, пастельных тонах, а в квартирах предусмотрены сразу несколько видов остекления.

Покупателю на выбор предлагают 28 планировочных решений, а вместе с ними и возможность выбрать окна: стандартное, эркерное или арочное, а может быть и французский балкон. На выбор также предоставляют тип ограждения лоджии, ведь есть несколько вариантов кованой решетки с разными узорами или балясинами. Конечно же, выбирать придется не в буквальном смысле этого слова, а перечисленные выше фишки уже предусмотрены проектом и они разняться в зависимости от этажа и секции комплекса.

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В продаже есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры от 52 до 120 кв.м. В каждой из них просторная кухня-гостиная, гардеробная зона, широкие комнаты правильной формы, высокие потолки в 3 м, минимум один балкон или лоджия. А в квартирах на верхнем этаже есть полноценные террасы, где можно разбить сад или приватную лаунж-зону.

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В зависимости от личной потребности из множества вариаций планировок легко подобрать свою. Если вы хотите приобрести жилье в центре для аренды иностранным туристам и гостям столицы, стоит присмотреться к 1-комнатным квартирам от 52 кв.м. Именно такие площади в центре с продуманной эргономикой пространства, пешей доступностью к метро как раз и ищут постояльцы на несколько ночей.

Для долгосрочной аренды и покупки для жизни стоит рассмотреть 2-комнатные и 3-комнатные лоты. Покупателю предлагают подобрать идеальный вариант в соотношении расположения квартиры к сторонам света, площади кухни-гостиной и планировки комнат. К примеру, есть вариант квартиры-распашонки или планировка с эркерным окном в ванной.

Как и полагается проекту бизнес-класса, в ЖК "Подол Град Vintage" все необходимое для комфорта жителей будет и в составе проекта. Приватная территория комплекса закрыта от посторонних и машин, предусмотрен контроль учета доступа с видеонаблюдением и электронными ключами для постояльцев.

Владельцев автомобилей порадует вместительный подземный паркинг с широкими проездами, высокими потолками, зарядками для электрокаров и лифтом, который поднимается на нужный этаж. Конструктивная особенность помещения позволяет по желанию клиента установить подъемник для хранения второго автомобиля и организовать семейное двухуровневое паркоместо.

Застройщик сдает жилье уже с современными цифровыми приборами учета, которые автоматически снимают и передают показания со счетчиков, а также с качественной огнеупорной дверью с декоративной накладкой, соответствующей стилю и ремонту мест общего пользования. Никаких мрачных подъездов и темных коридоров. В каждой из секций будет свой дизайн интерьера лобби со стойкой ресепшн, зоной ожидания, консьерж-сервисом и гостевым санузлом.

Благоустроенный внутренний двор будет разделен на несколько зон: детская и спортивная площадка, места для тихого отдыха, прогулочные аллеи с уличной мебелью.

Отвечать за все системы жизнеобеспечения комплекса будут цифровые технологии. Лифтами, освещением, охраной, видеонаблюдением, отоплением управляет система умный дом.

Владелец квартиры может интегрировать дополнительные модули под себя, а также получить в смартфоне доступ к общим камерам, показаниям цифровых приборов учета, общаться с управляющей компанией в любое удобное время или просить о помощи консьерж-сервис. Он готов посодействовать в решении любого бытового вопроса: будь то вызов такси в аэропорт, заказ обеда из любимого ресторана или поиск доверенного курьера для доставки важных документов.

На первом этаже запроектированы коммерческие помещения разного функционального назначения с высокими потолками, большими витринами и отдельными входными группами. Среди арендаторов, помимо разнообразных магазинов, сервисов и концептуальных лавок, появятся ресторан и кафе.

На данный момент в 1-4 секции комплекса распродана половина из всех доступных планировок. Диапазон цен варьируется от $1300 до $1800 за квадратный метр, но к окончанию строительства, даже по самым скромным подсчетам аналитиков, стоимость квадрата увеличится на 30%. Достроить и сдать дом планируют к концу 2021 года.

Рост стоимости квадрата на треть в этом проекте не вызывает сомнений, и даже инвесторы с низким уровнем толерантности к риску понимают, что выгодное месторасположение, интересная концепция, продуманная архитектура и квартирография выделяют ЖК "Подол Град Vintage" на фоне остального предложения в районе. Именно это и способствует устойчивому спросу покупателей к нему.

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