В Украине стали меньше строить: темпы упали в полтора раза

Госстат назвал регионы, в которых появляется больше всего новых квартир

Несмотря на то, что рынок недвижимости в Украине оживился после ослабления карантина, показатели его работы за первое полугодие оказались неутешительными. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Так, общая площадь жилых помещений, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А общая площадь нового строительства жилья составила 3,85 млн кв. м, из них многоквартирных домов – 3,6 млн кв. м.

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При этом общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года – до 368,1 тыс кв. м, тогда как в Киевской области возросла вдвое – до 1,36 млн кв м. Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. кв. м), Одесской (395,6 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской (304,6 тыс. кв. м) областях.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как изменился рынок недвижимости в Украине за 10 лет. Также о том, каких цен на жилье стоит ожидать, смотрите в сюжете:

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