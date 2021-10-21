В Украине резко подешевело жилье: сколько теперь стоят квартиры на "вторичке"

Уменьшилась стоимость как однокомнатных квартир, так и четырехкомнатных, говорят эксперты

Рассказываем, какое жилье в Украине подешевело / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сентябрь средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на 3,1% – с 929 долларов за м2 (более 24 тыс. грн) до 901 долларов за м2 (более 23 тыс. грн).

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

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Что было с ценами на квартиры в сентябре

на 1-комнатные – снизились на 0,6% (с 957 долларов/м2 до 951 долларов/м2);

на 2-комнатные – на 2% (с 886 долларов/м2 до 860 долларов/м2);

на 3-комнатные – на 4,6% (с 879 долларов/м2 до 838 долларов/м2);

на 4-комнатные – на 7,8% (с 1227 долларов/м2 до 1131 долларов/м2).

В сентябре средняя стоимость квартир на вторичном рынке в областных центрах без учета Киева увеличилось на 0,8% – с 804 долларов/м2 (в августе) до 810 долларов/м2 в сентябре.

Как выросли цены на квартиры в областных центрах

на 1-комнатные – на 1,3% (с 832 долларов/м2 до 843 долларов/м2;

на 2-комнатные – на 0,8% (с 803 долларов/м2 до 809 долларов/м2;

на 3-комнатные квартиры – на 0,2% (с 773 долларов/м2 до 775 долларов/м2;

на 4-комнатные – на 1,6% (с 802 долларов/м2 до 814 долларов/м2).

К слову, за последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

В период карантина популярностью стали пользоваться любые дома недалеко от города. Читайте, на сколько цены взлетят до конца года.

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Напомним, что всем, у кого квартиры более 60 квадратных метров и дома более 120 "квадратов", придется заплатить налог.