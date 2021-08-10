В Украине прогнозируют рост цен на недвижимость. Эксперты назвали виновника

Миллиарды дополнительного заработка на грузовых перевозках, которые запланировал себе монополист, повлияет почти на все сферы экономики

Из-за "Укрзализныци" может подорожать жилье / коллаж "Сегодня"

Непрерывный рост цен на недвижимость в Украине вызван аппетитами "Укрзализныци", которая хочет повысить тарифы на грузовые перевозки. И цепная реакция из-за действий монополиста затронет далеко не только сферу строительства, убеждены эксперты, с которыми беседовал журналист Николай Антофийчук для новостей "Сегодня".

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Александр Руданов, который возглавляет Всеукраинский союз специалистов по недвижимости, говорит – цены взбесились. Еще немного и застройщики не смогут спрогнозировать стоимость квадратных метров на момент завершения строительства.

"За первое полугодие 2021 года себестоимость строительства жилья уже выросла – это по данным Госстата. Выросла в среднем на 13%", – говорит специалист.

И это только начало. 12 миллиардов гривен дополнительного заработка на грузовых перевозках, которые запланировала себе "Укрзализныця", неизбежно повлияет почти на все сферы экономики. И строительство и рынок недвижимости – едва ли не первые под ударом.

"Очень много смежных рынков работают на рынок недвижимости. Это производители стройматериалов, это метал, это энергоносители. Понятно – это все влияет со знаком плюс на стоимость одного квадратного метра", – говорит Руданов.

Что еще будет дорожать

Как только железнодорожники заявили о подорожании, с заявлением выступили производители цемента.

"По предварительным расчетам, такое повышение тарифов будет влиять как на себестоимость цемента, так и на конечный продукт для потребителя примерно на пять-восемь процентов", – пояснила Людмила Крипка, исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины.

Единодушны и производители стали и энергетики.

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"Уголь, руда – ставки повышаются на тридцать процентов. Рост себестоимости перевозки грузов будет отражен в конечной продукции. Это 40-50 гривен на тонну перевозимого угля, это около трех процентов роста себестоимости электроэнергии на выходе из тепловой станции", – говорит президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Прогнозы не радуют

Экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян уверен, что "Укрзализныця" снова хочет подменить действительно необходимую реформу дополнительными доходами, которые извлечет из всей промышленности. Поэтому и товары все подорожают для нас с вами.

"Сейчас мы имеем катастрофу. Поэтому в данный момент говорить о повышении тарифов без того, что проведена реформа "Укрзализныци" – не стоит. Все время подчеркиваю: сначала наведите порядок. Покажите, что существуют адекватные люди, которые способны управлять компанией", – убежден бывший министр.

А председатель правления Всеукраинского объединения риэлторов Александр Руданов предупреждает: если не остановить подорожание стройматериалов, у нас снова появятся долгострои.

"Если тенденция будет сохранятся по росту цен на стройматериалы, росту цен на энергоносители, то строить, завершать строительство будет просто нерентабельно. Мы увидим наростание объемов тех объектов, которые не сданы в эксплуатацию, которые имеют статус долгостроев", – убежден он.

Кроме того, по мнению специалистов, подорожает жилье не только при покупке, снимать квартиру тоже, скорее всего, станет дороже.

Напомним, в Федерации работодателей Украины заявили, что "Укрзализныця" потеряла доверие бизнеса из-за бесконечного повышения тарифов, а качество услуг компании каждый раз ухудшается.

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Мы также писали, что в Украине растет интерес к приобретению загородного жилья и цены на такую недвижимость выросли с начала года уже на 10-15%. Больше всего подорожали новостройки комфорт и бизнес-класса в пригородах Киева. По прогнозам, такое жилье подорожает еще на 7-10% до конца года.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали "Сегодня", что лучше покупать "квадраты" за городом или небольшие квартиры в районах с развитой инфраструктурой.