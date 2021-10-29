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В Украине до нуля упали темпы строительства

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 октября, 18:15
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В строительной отрасли, за январь-сентябрь, зафиксирован рост на 3,2%
В сентябре строительство жилья выросло только на 1,7%
В сентябре строительство жилья выросло только на 1,7% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за первые девять месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы строительства жилья выросли на 18,4%.

Об этом сообщает Госстат.

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Лишь в сентябре объемы выросли на 1,7%, но темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля. В то же время, в строительной отрасли, за январь-сентябрь, зафиксирован рост на 3,2%, а в сентябре на 10,1%.

/ Фото: скриншот

Согласно официальной статистике, объем выполненных строительных работ предприятиями Украины в январе-сентябре 2021 года составил 149,1 млрд гривен. Из них:

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  • объем произведенной строительной продукции составил 33,1%;
  • ремонт (капитальный и текущий) – 41,3%;
  • реконструкция и техническое переоснащение – 25,6%.

/ Фото: скриншот

Какие частные дома в Украине резко подорожали

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", - рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

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По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

В период карантина популярностью стали пользоваться любые дома недалеко от города. Читайте, на сколько цены взлетят до конца года.

Напомним, что всем, у кого квартиры более 60 квадратных метров и дома более 120 "квадратов", придется заплатить налог.

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