В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартиры

Двухкомнатную квартиру со всеми удобствами можно купить по цене однушке в Киеве

В Украине стремительно дорожает жилье. Согласно обновленным данным Государственной службы статистики, квартиры прибавили в цене 10%. Больше всего подорожали, естественно, столичные квартиры. Как и сколько можно сэкономить, если выбрать жилье в пригороде, посчитали новости "Сегодня".

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Спрос на квартиры из жилых комплексов в пригородах Киева действительно большой. Потому что комплексы строятся со своей инфраструктурой, охраняемыми территориями. Типовая трехкомнатная квартира в одном из таких комплексов Софиевской Борщаговки имеет панорамные окна и индивидуальное отопление – двухконтурный котел. Один контур работает на подогрев пола, второй – на подогрев горячей воды. При покупке она обойдется значительно дешевле, чем такая же квадратура в самом Киеве. Без ремонта ее стоимость составит 55 тысяч долларов, с ремонтом – от 65 до 80 тысяч долларов.

Однако в пригороде Киева можно найти и более бюджетные варианты. Жилье за ​​пределами Киева в среднем на 50% дешевле, чем в столице. Вот, например, сразу за городом однокомнатная квартира в новом комплексе обойдется в 30 тысяч долларов. В десяти километрах от Киева – 25 тысяч. Вот отъехав чуть дальше – 20 тысяч долларов за одну комнату.

Двухкомнатные квартиры на въезде в столицу стоят 45 тысяч долларов. В десяти километрах от Киева – 38 тысяч. А вот чуть дальше от города – 35 тысяч долларов.

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Самыми дорогими являются трехкомнатные квартиры. Такое жилье ближе к Киеву хозяину будет стоить 65 тысяч долларов. В радиусе 10 километров от столицы – 55 тысяч. А вот трехкомнатные апартаменты чуть дальше от города стоят 48 тысяч долларов.

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Напомним, ранее эксперты рынка недвижимости предупредили: украинцев ждет подорожание квартир еще минимум на 10%.

Также журналисты "Сегодня" выяснили, насколько сильно карантин ударил по аренде и что происходит с ценами на съемное жилье в Киеве.

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