Соседи в шоке: киевлянин затеял ремонт и поставил весь дом под угрозу разрушения

Жители киевской многоэтажки – в ужасе. Они боятся, что их дом рухнет после того, как сосед занялся незаконной перепланировкой квартиры. Из одной "трешки" он задумал сделать четыре студии – в каждой туалет, душ, кухня с электроплитой и кровать. Размер самого большого помещения – 18 кв. м, самого маленького – 9 кв. м.

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Корреспонденты "Сегодня" посмотрели, что происходит в злополучном доме:

Сюжет Дарьи Панченко Видео: Сегодня

Жильцы дома пошли разбираться сразу после того, как услышали звук рушащихся стен. Но в квартиру их впустили только после вызова полиции. В помещении обнаружили не только дырявые стены, но и "проект" перепланировки.

Он предусматривает снос перекрытий и изменение сетей водо- и электроснабжения. Это повергло людей в шок:

- "Может, у него сто квартир, и он может рисковать. А мы должны страдать? У меня только одна квартира".

- "А если рухнет плита перекрытия?.. Если унитаз упадет кому-то на голову... Мы этого хотим?".

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Корреспондентов "Сегодня" внутрь квартиры не пустили. Но с владельцем удалось немного пообщаться. Он уверяет, что "проект" разрабатывался вместе с архитекторами, и никакие правила не нарушаются.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко так не считает:

"Последствия могут быть вплоть до разрушения дома", – констатирует специалист.

А жительница Елена напоминает: дом и без соседского креатива находится в предаварийном состоянии – во внешней стене образовалась трещина, а на 1-м этаже постоянно прорывает трубы.

Жители дома уже написали заявления в полицию и архитектурную инспекцию, ждут помощи.

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Напомним, ранее мы также проверили, как выглядит "квартира" площадью 6 квадратных метров, которую продают в Киеве.

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