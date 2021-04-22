Скандальная стройка под Киевом. Российский миллиардер решил заработать на коттеджах в Козине

На берегу Днепра в 30 км от Киева – в Козине – ООО "Лотос" и девелоперская компания DeVision запланировали строительство коттеджного городка Marina Club. Организаторы поначалу обещали скромный райский уголок у реки, всего на 13 участков. Но оказалось, что под Киевом планируют возвести целый "козинский Шанхай" – Zaspa City. Проектанты решили расширить план, не сообщив об этом общественности, пишет "Znaj.ua". Но и это еще не все – собственником "Лотоса" и DeVision является российский миллиардер Дмитрий Буряк. Это москвич, сколотивший состояние на сетевом маркетинге – продажах БАДов.

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В истории застройщиков тоже не все чисто – "Лотос" и DeVision замахивались на строительство люксового отеля Riverside Plaza в центре Киева и коттеджного городка ZaSpaGolf в Конча-Заспе. Сейчас обе эти стройки заморожены.

Если проанализировать все факты, "Лотос" претендует на роль реинкарнации легендарной мошеннической структуры "Элита-Центр". А Дмитрий Буряк напоминает нового Анатолия Войцеховского, который сбежал, оставив без денег и жилья 15 тысяч человек.

Чья земля?

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Территория в Козине, которую выбрали под строительство коттеджного городка Marina Club, относится к прибрежной зоне. А значит, защищена законом – может находиться только в коммунальной и государственной собственности. И, к слову, находится. Собственником земли оказался государственный Ощадбанк (номера участков 3223155400:03:043:0042; 3223155400:03:043:0041; 3223155400:03:043:0256 в Публичной кадастровой карте). Но винить "Ощад" в стремлении нелегально заработать – преждевременно. Банк может просто не знать, что российские бизнесмены развернули строительство на его участках.

Причина простая: земли в районе Козина уже давно являются предметом судебных разбирательств. У некоторых особенно привлекательных участков – по несколько не знающих друг о друге собственников.

Об этом застройщик предпочитает не вспоминать. То есть вместе с элитной недвижимостью владельцы жилья в Marina Club получат судебные иски. И по той же причине строительство рискует никогда не закончиться – суд может в любой момент заморозить работы, как на предыдущих объектах Буряка.

Первые иски уже в работе – "Центр Стратегических и Оборонных Исследований" подал в суд на ООО "Лотос" за самовольный захват водоохранных территорий, на которых располагается два участка в центре коттеджного городка. И это только начало расследований в отношении земельного рейдерства. На май 2021 года назначено заседание в киевском Хозяйственном суде, где ответчиком тоже выступает "Лотос".

Есть и другие проблемы со строительством:

"Лотос" не получил разрешения на стройку от градостроительного отдела архитектуры Обуховской РГА Киевской области. А Верховный суд не удовлетворил поданный вслед за отказом иск.

Несколько участков на массиве имеют статус земель сельскохозяйственного назначения: 3223155400:03:005:0010; 3223155400:03:005:0013; 3223155400:03:005:0014; 223155400:03:005:0015; 3223155400:03:004:0110; 3223155400:03:004:0109. Согласно Земельному кодексу, на таких землях категорически запрещено строительство.

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Буряк уже прячется?

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Журналисты побывали на месте будущего строительства. Именно в Козине, недалеко от Marina Club, поселится и сам Дмитрий Буряк. По крайней мере, так утверждают генеральный директор DeVision Геннадий Жуков и операционный директор Олег Пономарев.

Пока что на участке, где якобы будет жить Буряк, практически пусто. По периметру выстроен высокий забор, а на нем – колючая проволока и вышки с соглядатаями. Не исключено, что с вооруженными. Территория больше похожа на тюрьму, чем на строительную площадку. И не очень понятно, от чего именно защищается владелец участка – от воров или от возможных акций протеста обманутых вкладчиков.

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Еще один любопытный факт. На карте застройщика этот участок помечен как проданный. Учитывая все трудности с правами на землю, не исключено, что его реальные владельцы не имеют никакого отношения к Дмитрию Буряку.

Шансов на то, что Marina Club и Zaspa City дотянут до введения в эксплуатацию, очевидно, не много. Но реклама этих проектов продолжает выходить. Потенциальным инвесторам обещают комфортные дома, которые демонстрируют на стильных дизайнерских 3D-моделях.

Продажи участков, несмотря на все странности и проблемы, не прекращаются. Если ситуация продолжит развиваться по сценарию "Элита-Центра", на этом проекты и завершатся. Ничто не помещает организаторам сбежать до того, как начнутся реальные работы, и тогда единственным вариантом для инвесторов станут обращения в прокуратуру и суд.

К слову, недавно в Раде придумали новый метод борьбы с застройщиками-аферистами. Вот только тех, кого уже обманули мошенники, он не спасет.

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