С чемоданом на Запад! Как изменилась стоимость квартир во время войны

Рассказываем, как изменилась стоимость квартир во время войны

Сколько стоят квартиры во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок недвижимости, как и другие сферы деятельности в Украине претерпевает изменения на фоне напряженной ситуации в государстве. Во время войны многие владельцы сняли свое жилье с продаж и аренды. Учитывая последние события, актуальным вопросом остается именно аренда квартир.

"Сегодня" расскажет вам, как изменился рынок недвижимости за 8 дней войны, и сколько теперь стоит аренда квартиры в столице Украины и западных областях.

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Ситуация в Киеве

Учитывая последние новости, мы можем предположить, что аренда квартир в Киеве пока не столь актуальна, как это было больше недели назад. Промониторив сайт объявлений, мы с уверенностью скажем – количество бюджетных квартир значительно уменьшилось. Теперь агентства все больше предлагают "лакшери" апартаменты с месячной стоимостью от 1000 долларов.

Как пример, по данным OLX, можно навести квартиру от собственника, месяц аренды которой стоит 1400 дол. У нее две комнаты и находится она около ст. м. Шулявская.

Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

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"Лакшери" апартаменты можно найти и несколько подешевле. К примеру, такая квартира на Позняках с дорогим авторским ремонтом стоит 18500 грн.

Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Арендовать квартиру с хорошим ремонтом можно и на несколько человек. К примеру, такие апартаменты в Киеве (с возможностью арендовать еще и гараж) стоят 22 тысячи гривен. Квартира включает в себя три комнаты, а также две ванные комнаты.

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Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Стоимость бюджетного жилья фактически не изменилась. Такую однокомнатную квартиру в районе Оболонь можно арендовать чуть больше, чем за 9 тыс. грн.

Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Такая квартира в Днепровском районе обойдется в 7500 грн. Оплату просят за первый и последний месяц.

Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Аренда такой хрущевки в Соломенском районе будет стоить 12 тыс. грн в месяц. Квартира имеет две комнаты и арендуется долгосрочно.

Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Стоимость квартир во Львове

"Лакшери" квартир во Львове тоже хватает. Например, такие апартаменты с охраняемым паркингом и тремя комнатами стоят 18 тыс. грн. Арендодатели требуют оплату за первый и последний месяц.

Квартира во Львове / Фото: olx.ua

Такая двухкомнатная квартира с евроремонтом обойдется в месяц в 8000 грн.

Квартира во Львове / Фото: olx.ua

Найти можно и подешевле. например, такие апартаменты с одной комнатой будут стоить 7000 грн в месяц.

Квартира во Львове / Фото: olx.ua

Стоимость квартир в Луцке

Стоимость квартир в Луцке объективно ниже, чем в других западных регионах, где мы собственно провели мониторинг. Такие апартаменты с евроремонтом обойдутся ищущим жилье в 10 тыс. грн. Заметим, у квартиры две комнаты.

Квартира в Луцке

Если евроремонт для вас не есть главным критерием, то двухкомнатную квартиру можно арендовать и за 5 тыс. грн.

Квартира в Луцке / Фото: olx.ua

Однокомнатная в новостройке с хорошим ремонтом будет стоить 7000 грн.

Квартира в Луцке / Фото: olx.ua

Квартира в Ровно

Квартиры с евроремонтом в Ровно предлагают арендовать за 11 тыс. грн. К примеру, такие апартаменты состоят из двух комнат, ванной комнаты, кухни и прихожей. Из-за напряженной ситуации в стране владелец требует от жильцов все контакты (паспортные данные, номера телефонов, место работы, соцсети, контакты родственников) и сделать небольшую видеозапись по заселению.

Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Следующий пример предлагает агентство по 6 тыс. грн. Квартира, заметим, двухкомнатная.

Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Найти квартиру дешевле вполне реально. К примеру, апартаменты с такими характеристиками будут стоить всего 3500 грн.

Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Бесплатная помощь от риелторов

Ивано-Франковское, Волынское, Львовское, Закарпатское, Черновицкое, Ровенское, Хмельницкое, Тернопольское западноукраинские региональные отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) оказывают безвозмездную помощь в поиске жилья и расселении всем, кто вынужденно выехал на территорию Западных областей.

Об этом "Сегодня" сообщили в Ассоциации, а также отметили, что одесские, запорожские, харьковские, сумские, черниговские, белоцерковские, херсонские, николаевские, винницкие, житомирские, днепропетровские и киевские риелторы активно участвуют в обнаружении меток на домах, выполняют другие важные задачи, направленные на защиту Украины.

Важные законы на рынке недвижимости

В Украине приняли закон №7122 "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Всю недвижимость, деньги, ценные бумаги, корпоративные права и другое имущество России государство сможет национализироваться.

Закон касается и имущества, принадлежащего россиянам через аффилированных лиц. Никакого возмещения за изъятие Украиной не будет. Соответствующее решение будет приниматься Советом нацбезопасности и обороны по указу президента.

Народные депутаты поддержали и закон №7124, что касается ответственности за мародерство. В условиях войны это преступление будет считаться особенно большим и за его совершение будет грозить до 5 лет тюрьмы.

Раньше мы рассказывали, как стая мародеров "чистит" квартиры, и как уберечь себя от такого произвола.

Также мы писали, какой объект недвижимости можно приобрести, когда в запасе всего 5000 долларов.