Пугают дороговизной! Почему цены на новостройки резко выросли

Рассказываем, что происходит на рынке строительства жилья в Украине

Украинцы хотят покупать не только готовое жилье в новостройках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, в Украине уже активно строят квартиры, а себестоимость строительства увеличилась на 20%. Но сроки сдачи строительства застройщики сдвигают на три-шесть месяцев.

Об этом рассказал Интерфаксу застройщик Виталий Прохор.

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По его словам, еще в мае его компания не завышала цены для клиентов, которые планировали купить жилье до войны.

"С июня цены подняли, но зафиксировали в гривне", – говорит он.

Виталий Прохор отметил, что украинцы готовы покупать не только готовые квартиры в новостройках.

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"50% выбирают квартиры в домах, которые будут введены в эксплуатацию через два-четыре месяца, а 20% готовы инвестировать в проекты, срок сдачи в эксплуатацию которых запланировано на начало 2023 года", – рассказывает застройщик.

Дефицит жилья

В 2023 году в Украине появится проблема с дефицитом готового жилья, который образуется благодаря нескольким факторам.

Так считает соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.

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Среди основных факторов эксперт назвал:

остановку многих строек;

большое количество уничтоженных домов;

миграционные процессы;

рост стоимости строительных материалов;

дефицит рабочей силы.

"Сегодня" ранее писали, в каких странах украинцы начали покупать жилье чаще всего, и рассказывали, где выгодно купить квартиру.