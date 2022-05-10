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Продажа квартир в новостройках Львова – за сколько сбывают недвижимость во время войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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10 мая, 15:08
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Рассказываем о местах, где ведут активное строительство жилья и сколько просят за новые квартиры во Львове
Кратко об актуальных ценах на квартиры в новостройках
Кратко об актуальных ценах на квартиры в новостройках / Фото: Getty Images, lun.ua, Коллаж: Сегодня

В Украине понемногу оживает строительство. Активные работы продолжаются на западе страны, в частности, во Львове, где также можно купить квартиры в новостройках.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт недвижимости ЛУН и предлагает узнать, сколько стоят квартиры во Львовской области.

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Продажа квартир в новостройках Львова

В Лычаковском районе возводят четырехэтажное кирпичное здание премиум-класса. Всего в новостройке предусмотрено 20 квартир. Сдать в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2022 года. Стоимость однокомнатных квартир площадью 40 кв. стоит от 2,58 млн грн, двухкомнатных площадью 60 кв. – от 3,64 млн грн.

ЖК "Вилла Погулянка"
ЖК "Вилла Погулянка" / Фото: lun.ua

Вблизи центра города в Шевченковском районе возводят новостройку, которая будет иметь разную этажность – от 3 до 8. Внутри будут квартиры на 1, 2, 3 и 4 комнаты. Цены стартуют от 2,89 млн грн за "двухкомнатки" площадью 93 кв.м, от 4,56 млн грн – за "трехкомнатки" площадью 130 кв.м и от 4,57 млн грн – за жилье площадью 157 кв.м. Сдать эту очередь строительства в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 года.

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ЖК Avalon Yard
ЖК Avalon Yard / Фото: lun.ua

Дороже стоят квартиры на Сыхове. В жилом комплексе, который частично сдали, однокомнатные квартиры имеют площадь 48 кв.м и стоят от 3,29 млн грн, двухкомнатные площадью 93 кв.м – от 4,79 млн грн, а трехкомнатные площадью 84 кв. – от 5,62 млн грн.

ЖК Avalon Up
ЖК Avalon Up / Фото: lun.ua

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Возле ТЦ "Скрыня" во Франковском районе возводят жилой комплекс, где два дома уже сдали и один еще строят. В пятиэтажке 12 квартир на одну и две комнаты. Меньшие, площадью до 66 кв.м, продают по цене от 2,8 млн грн, а большие имеют площадь 70 кв. и цену от 3,57 млн грн.

ЖК "На Кондукторской"
ЖК "На Кондукторской" / Фото: lun.ua

Недалеко от СТРЦ Spartak в Шевченковском районе продолжается строительство нескольких очередей. Новостройки будут иметь 7, 10 и 16 этажей и всего 343 квартиры. Часть недвижимости планируется ввести в эксплуатацию еще в 2022 году, а часть – построить к 2024 году. Однокомнатные квартиры имеют площадь до 45 кв.м и цену от 1,25 млн грн, а двухкомнатные – до 71 кв.м и стоят от 1,81 млн грн.

ЖК "Фруктовая Аллея"
ЖК "Фруктовая Аллея" / Фото: lun.ua

В Лычаковском районе возводят жилой комплекс на улице Пасечной. Завершить строительство новостроек планируют до конца 2022 года. Дома имеют разную этажность – на 6, 8 и 16 этажей и в целом рассчитаны на 160 квартир. Однокомнатное жилье площадью до 50 кв.м оценивают от 1,52 млн грн, двухкомнатные помещения площадью до 80 кв.м – от 2,05 млн грн, а трехкомнатные площадью до 95 кв.м – от 3,47 млн грн.

ЖК Tiffany apartments
ЖК Tiffany apartments / Фото: lun.ua

На Сыхове недалеко от Шувара строят комплекс на семь домов, имеющих 9 и 16 этажей. В общей сложности там будет 322 квартиры с 1-5 комнатами. Часть новостроек должны быть введены в эксплуатацию до конца 2022 года, еще часть – в начале 2023 года. Стоимость жилья стартует от 2,87 млн грн за квартиры площадью от 80 кв.м.

ЖК "Свободный город"
ЖК "Свободный город" / Фото: lun.ua

Продажа квартир во Львовской области.

Дешевле стоит жилье не в областном центре, а в городах неподалеку. Например, в Запитове продолжается строительство жилого комплекса, который планируется достроить в 2022 году. Это 5 секций на 5 этажей, где есть 225 квартир с одной и двумя комнатами. Цены стартуют от 468 тыс. грн на "однокомнатки" площадью до 58 кв.м, и от 835 тыс. грн – на "двухкомнатки" площадью до 65 кв.м.

Квартиры в Запитове
Квартиры в Запитове / Фото: lun.ua

В Ременове строят ЖК на улице Куземского – 28 домов эконом-класса на 4-6 этажей. В общей сложности – 252 квартиры, которые имеют от одной до трех комнат. Однокомнатное жилье площадью 42 кв.м стоит от 491 тыс. грн, двухкомнатное площадью 66 кв.м – от 611 тыс. грн, а трехкомнатное площадью 56 кв. – от 696 тыс. грн. Строительство разных очередей будет продолжаться в 2022 году и завершится в 2024 году.

Квартиры в Ременове
Квартиры в Ременове / Фото: lun.ua

В Червонограде можно купить квартиры в новом жилом комлексе. Один дом будет иметь разную этажность, от 3 до 6 этажей. Завершить строительство новостройки должны в 2023 году, но квартиры можно купить уже сейчас. Цены на однокомнатные дома стартуют от 505 тыс. грн (площадь до 68 кв.м), на двухкомнатные – от 799 тыс. грн (площадь до 94 кв.м), на трехкомнатные – от 1,28 млн грн (площадь до 104 кв.м).

Квартиры в Червонограде
Квартиры в Червонограде / Фото: lun.ua

Купля-продажа во время войны

Недавно в Украине частично восстановили доступ к государственным реестрам, в том числе к реестру вещественных прав на недвижимое имущество. Украинцы могут зарегистрировать операции покупки и продажи квартир в условиях военного положения. Эксперты рассказали о всех рисках от сделок с недвижимостью.

Соучредитель проекта Monitor.Estate Владимир Копоть объяснил, что до открытия реестров владельцы жилья пытались продать недвижимость и заключали сомнительные предварительные договоры по новой схеме. Стороны договаривались о предстоящей сделке с недвижимостью и вносили задатки, но такие действия крайне рискованны и не имеют юридической силы.

"Договор задатка по недвижимости является недопустимым, а предварительный должен быть нотариально удостоверен", – отметил Владимир Копоть.

Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал отметил, что открытие реестров пока неуместно. Боевые действия еще продолжаются и могут стремительно развиваться, а установленные ограничения не гарантируют стопроцентной защиты.

"Получив доступ к этим реестрам можно проводить не совсем хорошие операции. И первыми, кто воспользуется этим доступом, будут мошенники и аферисты, которые уже готовятся это делать", – подчеркнул эксперт.

Ранее "Сегодня" писали, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики рейдерят квартиры украинцев, чтобы заселить туда переселенцев из зон боевых действий. В то же время Кабмин изменил правила компенсации за разрушенное жилье для украинцев получить деньги можно будет за еще один вид недвижимости.

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