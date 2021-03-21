Переезжаем жить на свежий воздух: что будет с ценами на загородную недвижимость и что раскупают быстрее всего

В марте начинает расти спрос на коттеджи и таунхаусы, в апреле украинцы начнут интересоваться дачами

С началом весны традиционно оживает рынок загородной недвижимости. Потенциальные покупатели начинают активнее интересоваться ценами на дома и коттеджи, после зимней "спячки" они снова готовы выезжать на просмотры.

Реклама

В минувшем году некоторые эксперты говорили о всплеске интереса к загородной недвижимости и связывали это с пандемией. По их словам, после введения локдауна многие украинцы задумались о переезде за пределы мегаполисов – подальше от скоплений людей и поближе к природе.

Насколько популярна загородная недвижимость сейчас, когда идет очередная волна коронавируса и маячит угроза нового локдауна? Почем сейчас дома и участки в окрестностях Киева? И как могут измениться цены в течение года? Этими вопросами интересовался сайт "Сегодня".

Что со спросом – будет ли он расти

Специалисты по недвижимости подтверждают: весной действительно наблюдается увеличение спроса на недвижимость. Так происходит практически каждый год, так будет, вероятнее всего, и сейчас.

Что касается всплеска минувшей весной, аналитик консалтинговой компании "SV Development" Сергей Костецкий считает, что, как говорится, слухи об этом были слишком преувеличены. По его словам, во время локдауна рынок просто замер. И на фоне этого возврат спроса на недвижимость после окончания локдауна мог показаться "всплеском".

"В период коронавируса ничего особенного не происходило. Просто в тот период, когда начался локдаун, рынок недвижимости не работал. Чтобы были какие-то сделки – это нонсенс, не было никаких сделок вообще. Понятно, что, когда 1 июня открыли рынок, началось оживление. Но нельзя сказать, что это был всплеск. Это продлилось буквально месяц-два, а потом опять все стало, как обычно", – говорит эксперт.

Реклама

В нынешнем году Костецкий также не предвидит никаких существенных изменений. Вероятно спрос и предложение останутся на прежнем уровне.

"Фактор коронавируса на рынок вообще никак не влияет. Влияет экономика, как обычно. Курс доллара, рост благосостояния, рост экономики в целом. В этом году предложение приблизительно такое же, как в прошлом году", – объясняет Сергей Костецкий.

Руководитель проекта Park Lake City Олег Перегинец также прогнозирует незначительный рост спроса на недвижимость весной.

"Ближе к концу марта на рынке ожидается существенное оживление: по сравнению с последней частью декабря 2020 года, рост спроса может вырасти до 5%. Вместе с тем пиковые показатели активности на рынке первичного жилья ожидаются в течение последующих 3-4 месяцев: в мае – первой половине июня рост спроса на качественные объекты может превысить 25% от декабрьских показателей", – говорит Олег Перегинец.

Назван самый популярный вид загородной недвижимости

Жилье за городом – понятие расплывчатое. Одних интересуют современные коттеджи, другие могут позволить себе только домик в деревне, третьих устраивают таунхаусы и т. д. При этом эксперты говорят: какие бы варианты не искали украинцы, наибольший спрос – по-прежнему на недвижимость вблизи столицы.

"По-прежнему наибольший спрос, а этого около 55% всех покупателей пригорода, приходится на объекты, строящиеся на удаленности от 5 км до 10 км от городской черты Киева. Преимущественно это частные домовладения (дома), таунхаусы и многоквартирные дома малой этажности новых форматов. Объекты на удаленности от 10 км до 20 км популярны у 35% покупателей, а спрос на многоквартирные дома, возводимые на расстоянии свыше 20 км от Киева, составляет всего 10% от общего числа покупателей жилья в пригороде", – рассказал "Сегодня" Олег Перегинец.

Сергей Костецкий говорит, что самый популярный вид загородной недвижимости – это частные домовладения.

"Если говорить о сегментах загородного жилья для постоянного проживания, в коттеджных поселках дома и дороже, и, в принципе, я бы не сказал, что они очень качественные. В Киевской области в среднем продается около 100 домов в коттеджных поселках. А по частным домовладениям заключается около тысячи сделок в месяц", – рассказывает аналитик.

Сколько готовы тратить, чтобы переехать за город

Чаще всего украинцев интересует сравнительно недорогая загородная недвижимость, говорит Сергей Костецкий. Большинство сделок заключаются в пределах от 30 до 200 тысяч долларов. Такие суммы вполне посильны, если продать квартиру в столице, а часть денег накопить.

Реклама

Бывают и более дешевые покупки – от 5 тыс. долларов. А вот элитными, дорогими домами украинцы сейчас интересуются мало.

"Элитную недвижимость никогда не рассматривали массово. А в последнее время, наоборот, старались избавляться от нее. Потому что это связано с декларированием, налогами, НАБУ", – рассказывает Сергей Костецкий.

Дачи станут популярными с апреля

В принципе, спрос на загородную недвижимость для постоянного проживания присутствует целый год, констатируют эксперты.

"Конечно, зимой активность чуть поменьше, весной – побольше. Но, в принципе, если человек выбирает себе загородный дом для постоянного проживания, то не важно, зимой его покупать или летом", – говорит Сергей Костецкий.

А вот спрос на жилье для летнего отдыха – на дачи – очень даже сезонный. Самая большая активность в этом сегменте рынка наблюдается обычно в конце апреля – в начале мая. И заканчивается с наступлением осени.

Землю раскупают активнее всего

Среди всех вариантов загородной недвижимости самый "ходовой товар" – это земля. По данным "SV Development", если домов в Киевской области покупается порядка 1000 в месяц, то земельных участков – около 2000.

По наблюдениям экспертов по недвижимости, землю покупатели рассматривают, скорее, как инвестицию, чем как место под застройку.

"Из 100 купленных участков строительство в тот же год начинается менее чем на 50. Земля покупается, скорее, как инвестиция или как мечта. Потому что купить участок – это стоит, условно говоря, 10 тыс. долларов, а вот построить на нем дом – уже 100 тыс. долларов. С другой стороны, если у человека есть 10 тысяч долларов, он может на эти деньги купить участок, а вот квартиру уже не купит. В банк тоже не хочется нести. Поэтому многие покупают с расчетом: будет возможность – построюсь потом, а не будет – продам. Ведь, если участок хороший, он редко дешевеет. Пусть понемногу, но цены на землю растут", – говорит Сергей Костецкий.

Цены могут вырасти

Реклама

Олег Перегинец прогнозирует, что в 2021 году пригородное жилье может ощутимо подорожать.

"Что касается ценовой динамики, то в 2021 году пригородное жилье может подорожать, в зависимости от локации, формата и качества строительства, на 15-20%. По итогам января-февраля на первичном рынке пригорода в некоторых наиболее востребованных у покупателей объектах цены уже были пересмотрены в сторону увеличения, но средний рост не превысил 3,5-4%", – говорит Олег Перегинец.

Подробнее о ценах на рынке жилья смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама