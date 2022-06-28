Печерск шикует даже в гаражах: какие цены на помещение для авто в Киеве

Рассказываем, сколько придется заплатить за покупку гаража в украинской столице

Кратко об актуальных ценах на гараж в Киеве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Хороший гараж может служить не только пристанищем для автомобиля, но и стать местом для мастерской или даже ночлега.

Редакция "Сегодня" промониторила актуальные предложения на рынке недвижимости и предлагает узнать, за сколько продают гараж в Киеве.

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Одно из самых дорогих предложений – в Печерском районе. На Кловском спуске продают гаражный бокс площадью 19 кв.м с дверью-роллетом. Цена – 21 тыс. долларов, или 620 тыс. грн.

Гараж в Печерском районе

Цены в Голосеевском районе существенно разнятся. Металлический гараж на Теремках площадью 20 кв.м продается за 4 тыс. долларов, или 118 тыс. грн. Возможно, более низкая цена обусловлена срочностью.

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Гараж в Голосеевском районе

Средние рыночные цены – в Соломенском районе Киева. Собственница помещения для парковки автомобиля продает его за 350 тыс. грн. Гараж расположен в подземном паркинге жилого дома и имеет площадь 26 кв.м.

Гараж в Соломенском районе

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В Дарницком районе продают так называемый ждановский металлический гараж общей площадью 20 кв.м. Особенность помещения в том, что туда может уместиться бус – потолок подняли на 40 см. По периметру гаража есть подвал. Цена – 180 тыс. грн.

Гараж в кооперативе

Владельцы авто на Березняках могут присмотреться внимательнее к предложению за 3700 долларов или 109 тыс. грн. В стоимость входит стандартный металлический гараж площадью 30 кв.м. Под бетонным полом есть подвал, подведен свет. Рядом есть буровая скважина с водой, эстакада для обслуживания авто, систематически вывозят мусор, территория охраняется.

Гараж на Березняках

Цена "евробляхи"

Ранее "Сегодня" рассказывали о процедуре растаможки автомобиля из Европы и считали, сколько стоит ввезти машину без акциза и пошлины, а сколько придется доплачивать водителям уже с 1 июля.

Сама процедура содержит несколько этапов, прежде чем автомобиль заедет в гараж нового владельца. Купив автомобиль, нужно оформить документы на него за границей. Возможная опция – отправить фото документов таможенному брокеру в Украину, но это необязательно.

Одна из самых сложных операций – это, собственно, пересечение границы. Далее следует получить сертификат соответствия и растаможить авто в Украине. В заключение следует поставить машину на учет в сервисном центре МВД.

Покупая автомобиль, которым пользовались, обратите внимание: он должен соответствовать экологическому стандарту Евро 2 или выше, для новых авто это Евро 5. После его нужно снять с учета, пересадить на транзитные номера и в течение 30 дней завезти в Украину.

Мы также писали о том, когда водителям ждать сезонного пика на АЗС и как Украина планирует экспортировать зерно на мировых рынках.