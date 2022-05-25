Падение цен так и не произошло? Сколько стоят квартиры в Киеве

Рассказываем, по какой цене сейчас продают квартиры в столице Украины

Какие цены на квартиры в Киеве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока в Киеве обрушиваются цены на аренду жилья, цены на куплю-продажу держатся. Некоторое жилье подешевело с начала войны, однако не очень сильно, а вот незначительное удорожание коснулось трехкомнатных квартир.

За сколько квартир в Киеве продают в конце мая? "Сегодня" воспользовались данными с сайта для поиска жилья и рассказывают о ценах.

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Однокомнатное жилье

Самые дешевые варианты стоят около 550 000 грн. Большинство из этих квартир не имеют или нуждаются в ремонте.

К примеру, смарт квартира с дизайнерским ремонтом, но без учета его цены в общей стоимости, стоит 764 011 грн. Ее площадь – 20,7 м кв., здание находится в 4 минутах от метро.

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Многие предложения в промежутке от 800 000 грн до 1 100 000 грн. Например, за 1 033 444 грн можно купить такое жилье на 24 м кв.

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А вот самые дорогие однокомнатные квартиры стоят по 9 000 000 – 10 000 000 грн. Площадь некоторых из них достигает 50-57 м кв. У большинства из них уже есть ремонт. Выглядит это жилье так:

Цены на двухкомнатные квартиры

Самые дешевые в этом сегменте стоят от 800 000 грн. К примеру, за 944 642 грн можно купить двухкомнатную квартиру на 45 м кв. Она находится вдали от центра, однако в нескольких минутах от метро.

В пределах 1 000 000 грн стоят также квартиры, которые ремонта либо не имеют, либо находятся в плохом состоянии.

Чуть большую цену ставят уже на квартиры с ремонтом. К примеру, вот это жилье на 31 м кв. можно купить за 1 107 263 грн.

За 2 923 173 грн и 3 395 602 грн продают квартиры с большей площадью – 60,8 м кв. и 70 м кв. в соответствии. У них тоже есть ремонт. Вид такой:

На двухкомнатные квартиры уровень высоких цен значительно больше, чем на однокомнатные. Некоторые квартиры на Печерске стоят по 57 000 000 и 44 000 000 грн.

Есть несколько более дешевые варианты, например за 23 621 000 грн. Это двухкомнатная квартира на 125 м кв. с высотой потолков 3 метра.

Цены на трехкомнатные квартиры

На это жилье цена больше и стартует от 1 181 050 грн. Именно по такой цене предлагают квартиру на 62 м кв. Владельцы отмечают, что жилье требуется незначительный ремонт.

За 1 594 458 грн можно купить трехкомнатную квартиру на 49 м кв. По чуть большей цене – 1 653 512 грн – продают квартиру, площадью 73 м кв.

Эти два варианта выглядят так:



Дальше много вариантов с ценами в диапазоне 1 500 000 грн – 3 500 000 грн. А к примеру, трехкомнатную квартиру на 105 м кв. можно купить за 6 200 670 грн.

Самые дорогие квартиры в этом сегменте достигают уровня 91 000 000 грн и 72 931 690 грн. Одна из них имеет площадь более 200 м кв. Однако ни в одной еще нет ремонта.

А вот с готовым ремонтом можно купить трехкомнатную квартиру за 49 814 150 грн. Ее площадь составляет 201 м кв.

Что ожидает цены на квартиры в ближайшее время?

Ранее "Сегодня" рассказывали, что ждать предложений жилья за 20-30 тысяч долларов не следует. Инфраструктура города еще не полностью восстановилась, но в столицу возвращаются люди.

"50% от довоенного рынка – это количество людей, ищущих жилье. Цена на аренду на рынке упала в среднем на 38% в гривне", – рассказал маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский .

Однако чудеса на рынке продаж, по словам эксперта, ожидать не стоит, квартиры в столице не станут по цене такими же, как в регионах.

Мы также рассказывали, как с начала полномасштабного вторжения РФ изменились цены на квартиры во Львове, Киеве и Днепре, и сколько сейчас стоит квартира во Львове.