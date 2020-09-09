Новостройки Киева: ЖК "Причал 8" предлагает купить квартиру в рассрочку от застройщика

Тем, кто планирует инвестировать в недвижимость и купить квартиру в Киеве в таком доме, который бы находился в тихом месте, но при этом имел отличную инфраструктуру, приходится сталкиваться с трудностями выбора, так как далеко не все новостройки Киева могут отвечать сразу всем требованиям. Отличным местом релакса и домашнего уюта станет ЖК "Причал 8" от надежного застройщика "Интергал-Буд".

Тихий оазис посреди шумного мегаполиса

После активной жизни в центре столицы, требующей постоянной динамичности, хочется перенестись в приятную домашнюю атмосферу, где можно расслабиться и зарядиться положительной энергетикой. Для тех, кто ищет уголок спокойствия среди новостроек Киева, идеально подойдет ЖК "Причал 8", расположенный в Дарницком районе на берегу живописного озера. Если для вас в данный момент актуален вопрос покупки квартиры, вам непременно стоит обратить внимание на это потрясающее пространство для жизни.

Новый комплекс класса "комфорт+" располагает великолепной собственной инфраструктурой, чтобы абсолютно все необходимое было у вас под рукой. Он представляет собой закрытую территорию, на которой находится ряд объектов:

собственный пляж и очаровательная набережная на берегу небольшого озера;

комфортная зона отдыха с аллеями для прогулок и беседками;

площадки для детей разных возрастов, а также детские сады и центры развития для самых маленьких жителей комплекса;

фитнес-центры и площадки для занятия спортом на свежем воздухе;

супермаркеты, рестораны и кафе;

полностью оборудованные паркоместа и современный подземный паркинг.

ЖК "Причал 8" покорит ваше сердце не только своим удобным месторасположением, но и внутренним наполнением. Продуманная до мелочей планировка квартиры и современный интерьер выполнены с учетом всех требований будущих жителей, чтобы домашняя атмосфера была по-настоящему приятной и уютной.

Сколько стоит купить квартиру в Киеве

Помимо комфортного расположения и хорошего ремонта, на процесс выбора квартиры в Киеве также влияет и ее стоимость. Далеко не всегда можно найти достойный вариант с оптимальным соотношением цены и качества. Однокомнатная квартира, двухкомнатная или трехкомнатная — независимо от общей площади помещения, инвесторов интересует стоимость квадратного метра и возможность покупки квартиры в рассрочку от застройщика.

"Интергал-Буд", на сегодняшний день являющийся одним из наиболее надежных застройщиков украинской столицы, осуществляет продажу квартир по приемлемым ценам. Если вы решили купить однокомнатную квартиру в Киеве, а бюджет ограничен — смело можете выбирать объекты данного застройщика, гарантирующего исключительно высокое качество по приятной цене.

Выбирая для инвестирования именно комплекс "Причал 8", вы получите возможность приобрести квартиру в рассрочку от застройщика без каких-либо скрытых платежей и доплат. Это позволит сэкономить семейный бюджет и не переплачивать огромные суммы по ипотеке. Купить квартиру в Киеве далеко не все молодые семьи могут одним платежом, а с таким способом оплаты воплотить мечту о собственном жилье становится проще.

Уточнить всю интересующую информацию о цене и приобретении квартиры с ремонтом в жилом комплексе "Причал 8" вы можете, посетив офис отдела продаж по адресу: г. Киев, ул. Канальная, 8, либо позвонить по номеру телефона +38 (044) 232-93-17. Центральный офис располагается в Киеве, на ул. Старонаводницкой, 16б. Телефон: +38 (044) 393-03-56.

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