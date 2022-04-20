Новая концепция застройки в Украине – как могут измениться цены на недвижимость

Рассказываем о том, какие планы по восстановлению жилья в Украине после войны

Жилье и строительные материалы в Украине могут подорожать / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Война в Украине заставила задуматься над другой концепцией застройки – государство разрабатывает новые строительные нормы .

Как пишет "РБК-Украина", в будущем жилье будут возводить с укрепленными подземными паркингами, бомбоубежищами и модульными решениями. Конечно, это отразится и на стоимости недвижимости.

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Архитекторы предлагают на подземных этажах в мирное время размещать кафе, выставочные залы или другие заведения, чтобы помещения были в хорошем состоянии, а на случай войны, бизнес должен будет освободить их под хранилища.

Будут стараться строить меньше многоэтажек, поскольку эвакуация людей с верхних этажей проблематична. Такие дома являются легкой мишенью для врага. Следовательно, основной акцент будут делать на невысокое жилье повышенной прочности.

Застройку будут вести поквартально – возводить постройки из модульных конструкций. В основу будут закладывать железобетонный каркас и готовые стеновые панели с окнами. Такие дома будут более устойчивыми, но и более дорогими – не менее 1000 долларов за кв. м в окрестностях Киева.

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Для удорожания жилья будет несколько причин:

рост цен на стройматериалы;

повышение затрат на строительство подземных сооружений;

сложность с подведением коммуникаций из-за снижения этажности.

Недвижимость в Украине

Ранее редакция "Сегодня" рассказывала об актуальных цены на строительные материалы в Украине. Мы промониторили стоимость строительных блоков, кирпича, гипсокартона, строительных смесей и кровель на апрель 2022 года.

В то же время на западе страны, а также в центре и Киеве застройщики возобновили работу. В основном ведутся базовые работы, поскольку тяжелую технику отдали на нужды ВСУ – для расчистки освобожденных городов. Поэтому на полноценный строительство домов пока не приходится рассчитывать.

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Во Львове для переселенцев активно строят модульные городки, в одном могут проживать 350 человек. В ближайшее время планируют построить еще два таких городка, но в перспективе архитекторы задумываются над созданием полноценных поселений для убежавших от войны украинцев.

Раньше мы рассказывали о том, за сколько продают квартиры разного плана во Львове, Ужгороде и Тернополе. Владельцы жилья активно сбывают квартира с шиком в Киеве, Одессе и Виннице.