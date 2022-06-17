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Низкий спрос и минимум продаж: кому грозит банкротство из-за войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 14:00
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Рассказываем, когда рынок недвижимости в Украине восстановится до довоенных показателей
Как рынок недвижимости живет во время войны с РФ
Как рынок недвижимости живет во время войны с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Хотя строительство квартир в Украине возобновилось несмотря на боевые действия, на восстановление первичного рынка недвижимости потребуется как минимум полтора года. За это время некоторые застройщики будут вынуждены покинуть рынок из-за отсутствия продаж, количество недостроек, в частности, в Киеве вырастет.

Об этом пишет Экономическая правда.

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Как объяснила коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская, спрос на новое жилье в ближайшие год-полтора будет низким, потому как украинцы не будут спешить вкладывать свои сбережения в покупку недвижимости.

"Те, кто нуждается в новом жилье вместо уничтоженного в ходе военных действий, не сможет обеспечить себе его без поддержки государства или международных институций", – отмечает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир. По его словам, продажи квартир не возобновятся до довоенных уровнях, пока полностью не прекращены боевые действия.

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При этом есть и более оптимистический сценарий развития событий: рынок недвижимости оживет сразу же после "горячей фазы войны".

Такая возможность есть, ведь людям, которые потеряли жилье из-за ракетных ударов РФ, захотят купить новое. По оценкам Минрегиона, это 3,5 млн граждан.

Но дожить до времен восстановления рынка могут не все. Отсутствие денежных поступлений ударило как минимум по двум столичным девелоперам.

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Поэтому на рынке может случиться волна банкротств. Девелоперы снизят маржу, а на фоне недостатка инвесторов у них может не хватить финансов, чтобы достроить некоторые дома.

Компенсация за разрушенное жилье

14 июня украинске правительство упростило механизм фиксации разрушений и повреждений жилых зданий из-за обстрелов со стороны РФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что ранее справку об ущербе каждый гражданин составлял в произвольной форме, а сейчас ее унифицировали.

После этого данные будут вноситься в единую базу, которую обещают создать в ближайшее время, и украинцы смогут получить специальный цифровой документ, подтверждающий причиненный им вред.

О том, сколько домов захватчики повредили или уничтожили по предварительным подсчетам, читайте в нашем материале.

Ранее мы рассказали, что делать с недвижимостью украинцам в освобожденных городах Ирпень и Буча. Также мы писали, за сколько можно купить квартиру в разных городах Украины.

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