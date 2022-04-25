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Неожиданный поворот на рынке: что будет с ценами на первичку после войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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25 апреля, 12:47
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Эксперты рассказали, когда ждать восстановления рынка недвижимости и что будет с ценами на первичку
Что будет с ценами на первичку в Украине
Что будет с ценами на первичку в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Через 2-3 месяца после окончания войны украинский рынок недвижимости найдет баланс между спросом и предложением и с этого начнется рост цен на первичном рынке.

Об этом рассказал специалист по рынку недвижимости Михаил Артюхов UBR.ua.

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По его словам, на первичку цены будут расти на 1% в месяц или на 12% в годовом измерении.

А вот президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита считает, что замороженный рынок первичного жилья начнет восстанавливаться тогда, когда в Украине возобновят работу Государственного реестра прав на недвижимость.

После этого, по мнению Питы, на 5-10% может вырасти стоимость первичного жилья на Западной Украине по сравнению с довоенным уровнем.

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Поспособствует этому приток переселенцев из других регионов и дефицит на местном рынке.

Михаил Артюхов считает, что рынок начнет восстанавливаться не после открытия реестра, а только после окончательного завершения боевых действий.

Переселенцы смогут выкупить жилье

Ранее мы рассказывали, что Денис Шмыгаль рассказал о возможности переселенцам выкупить предоставленное государством временное жилье.

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Выкупить это жилье можно будет на условиях долгосрочных льготных кредитов, а строить его планируют только на безопасных территориях с применением технологий быстрого строительства.

"Сегодня" также писали, в каких городах самые низкие цены на аренду жилья и рассказывали, как государство будет расселять переселенцев.

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