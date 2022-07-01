Некоторые украинцы могут получить деньги на новую квартиру – куда обращаться

Рассказываем, кому будут придавать приоритет органы местного самоуправления

Жители Киевской области могут получить деньги на новую квартиру / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Жители Киевской области, чье жилье было разрушено вражеским снарядом могут получить деньги на новую недвижимость.

Это предусмотрено социальной программой "Нова оселя", которую утвердил Киевский облсовет

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Итак, программа предусматривает выкуп квартир для примерно двух тысяч семей в течение 2022-2023 годов.

Планируется обеспечить тысячу семей жильем в этом году и еще тысячу – в следующем году.

Кто может принять участие?

Программа рассчитана на жителей Киевщины, потерявших свои квартиры из-за войны, а реестры будут формироваться в порядке поступления заявлений.

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Приоритет предоставляется семьям погибших в результате вооруженной агрессии РФ, а также:

многодетным семьям;

лицам, утратившим трудоспособность;

людям пенсионного возраста;

людям с инвалидностью.

На сегодняшний день, есть возможность приобрести новую квартиру в таких населенных пунктах области: Березань, Белая Церковь, Белогородка, Богуслав, Буча, Бровары, Гостомель, Глеваха, Ирпень, Мироновка, Обухов, Погребы, Тарасовка, Чабаны .

Как получить деньги на жилье?

Для этого нужно подать соответствующее заявление в органы местного самоуправления по месту нахождения уничтоженного жилья.

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Документ должен содержать информацию о том, что заявитель и члены его семьи еще не получали каких-либо компенсаций за это жилье.

Также к заявлению нужно добавить:

Копию информационного сообщения (заявления) о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации;

Копии документов, удостоверяющих личность и гражданство Украины владельца имущества и членов семьи, претендующих на получение квартиры;

Надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего право собственности на имущество, уничтоженное в результате боевых действий;

Копии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика собственника имущества и членов семьи;

Копии документов, подтверждающих основания приоритетности в получении средств для приобретения жилья.

Отчет по результатам обследования, где указано, что дом (квартира) подлежит полному или частичному демонтажу.

Выдержка из перечня потенциально аварийно-опасных объектов, требующих неотложных работ по частичному или полному демонтажу.

После этого соответствующие органы рассмотрят заявление и в случае принятия решения о выплате средств человек должен обратиться в банк с заявлением об открытии текущего счета со специальным режимом использования.

Затем реквизиты счета передаются в департамент градостроительства и архитектуры Киевской облгосадминистрации, на этот счет и поступят деньги.

Они могут быть использованы для приобретения жилья в принятых в эксплуатацию жилых домах в течение полугода со дня зачисления.

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