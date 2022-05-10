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Можно потерять все? Стоит ли осуществлять куплю-продажу квартир во время войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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10 мая, 13:10
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Эксперты рассказали обо всех рисках от сделок с недвижимостью в условиях военного положения
Рынок недвижимости во время войны имеет немало "подводных камней"
Рынок недвижимости во время войны имеет немало "подводных камней" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сразу после полномасштабного вторжения государственные реестры закрыли с целью предотвращения похищения данных и махинаций. Недавно украинцы снова получили возможность регистрировать процедуру купли-продажи недвижимости.

Как рассказал юрист, СЕО и соучредитель проекта Monitor.Estate Владимир Копоть "Минфину", еще до открытия реестров, владельцы жилья пытались продать недвижимость.

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Такие продажи предусматривали большую скидку, так что находились и покупатели. Рынок отреагировал на спрос появлением схем оформления перехода права собственности на недвижимость. Стороны заключали предварительные договоры и договоры задатков после оформления реестров.

По словам эксперта, такие схемы крайне рискованны и не имеют юридических последствий для обеих сторон. Как покупатель, так и продавец могут отказаться от сделки.

"Договор задатка по недвижимости является недопустимым, а предварительный должен быть нотариально заверен", – объяснил Владимир Копоть.

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Работа реестров

Соучредитель проекта Monitor.Estate добавил, что реестр прав на недвижимое имущество должен заработать с этой недели. Как он будет работать в ограниченном виде и будет ли работать вообще, эксперты не берутся прогнозировать. Речь идет о:

  • запрете на проведение действий с недвижимостью в течение месяца после регистрации права собственности;
  • запрете на покупку и продажу жилья по доверенности;
  • ограничении на работу недобросовестных нотариусов;
  • возможности проводить операции в Киеве и области только с местными нотариусами.

Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал отметил, что открытие реестров пока неуместно. Боевые действия еще продолжаются и могут стремительно развиваться, а установленные ограничения не гарантируют стопроцентной защиты.

"Получив доступ к этим реестрам, можно проводить не совсем хорошие операции. И первыми, кто воспользуется этим доступом, будут жулики и аферисты, которые уже готовятся это делать", – подчеркнул Топал.

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Следует ли покупать и продавать квартиры?

Эксперт добавил, что на рынке есть люди с немалыми суммами на руках, но они готовы покупать квартиры только по дешевке – за 30-50% от довоенной цены. Есть и те, кто в панике сбывает недвижимость за любые деньги, впрочем, делать этого Анатолий Топал не советует.

"Пока военное положение объявлено по всей Украине, все эти операции по купле-продаже очень рисковые. Потому что любое соглашение можно будет расторгнуть в дальнейшем, учитывая, что оно было заключено в период военного положения", – аргументировал он.

Оккупанты рейдерят жилье

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики наводят свой порядок. Сейчас войска РФ взялись рейдерить квартиры украинцев, о чем свидетельствует "слитый" в сеть "приказ".

Руководители жилищных организаций и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) теперь обязаны проверять всех жильцов и их жилища. У тех, кто выехал из Херсона, собираются отбирать недвижимость и заселять туда своих.

По информации в документе, в город из зон активных боевых действий должны привезти граждан. Этих "временных переселенцев" как раз и планируют поселить в квартиры украинцев. Об имущественных правах и нарушениях закона оккупанты, конечно, не в курсе.

Ранее "Сегодня" писали, что Кабмин изменил правила компенсации за разрушенное жилье для украинцев – получить деньги можно будет за еще один вид недвижимости. Узнайте также, как будут расселять переселенцев во временное жилье и что можно будет с ним делать.

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