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Мошенники продают чужие квартиры: как не стать жертвой аферы

22 марта, 13:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Недвижимость могут переоформить вообще без ведома владельца

Уверены ли вы, что ваша квартира или дом до сих пор принадлежат именно вам? На квадратные метры охотятся мошенники – искусно подделывают документы, регистрируют на других владельцев и продают.

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Как не стать жертвой таких махинаций, узнавала корреспондентка "Сегодня" Ирина Каминская.

Видео: Сегодня

Татьяна Богданенко сдавала в аренду квартиру в центре столицы. Три месяца в ней жил мужчина по имени Алексей, вовремя платил и не доставлял хлопот. Но однажды хозяева жилья узнали, что квадратные метры им больше не принадлежат – семье позвонила глава ОСМД.

"Она спросила, почему мы не сообщили, что квартира продана. Я сказала, что мы не продавали. А она говорит, мол, покупатель уже звонил, хочет взять ключи-пульт от ворот. Люди уже собирались въезжать", – рассказывает Татьяна.

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Женщина сразу вызвала полицию, сменила замки на квартире и ждет результатов следствия. Адвокат потерпевшей Алексей Ильюшин до сих пор не понимает, как нотариус не увидел подделки документов:

"Фотография вклеена немного неправильно, обрезаны края. Поддельный штамп о снятии с регистрационного учета".

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Преступники для своей аферы выбирают специфические объекты недвижимости, отмечает глава Всеукраинской организации "Афера стоп" Анатолий Остапенко. Квартиры жертв не внесены в Реестр недвижимого имущества.

Поэтому в Минюсте советуют продублировать все документы в электронном реестре вещественных прав. А бумажные оригиналы рекомендуют держать или в сейфе, или у доверенного нотариуса. Кроме того, такие бумаги нельзя давать фотографировать посторонним лицам.

"Есть сервис, который называется "SMS маяк". Можно его поставить его себе на телефон, и когда кто-то будет регистрировать заявление на право собственности, вам будет приходить сообщение", – советует замминистра юстиции Ольга Онищук.

Кроме того, сейчас в Минюсте разрабатывают специальное приложение, которое позволит регистрировать жилье, не выходя из дома. Для внесение в электронные реестры понадобятся только скан-копии документов и электронная подпись.

Напомним, также в Сети появился новый вид мошенничества, в результате которого украинцев лишают всех денег на банковской карточке, а если карточка кредитная – то и вгоняют в долги.

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недвижимость жилье мошенники квартиры регистрация реестр

Источник: Сегодня

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