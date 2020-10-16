Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальше

Стоимость жилья повышается и на первичном, и на вторичном рынке

В Украине повышается курс доллара и это традиционно сказывается на рынке недвижимости. Некоторые продавцы уже начали переписывать прайсы, но впереди подорожание еще минимум на 10%.

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О тенденциях на рынке жилья рассказали руководители агентств недвижимости, пишет Minfin.

Первичный рынок

Продавцы нового жилья начали говорить о повышении цен еще до скачка курса доллара. Аргументы – рост себестоимости работ из-за повышения зарплат, простой во время карантина и др. Поэтому после того, как гривня начала обесцениваться, подорожание первичного жилья стало вопросом времени.

С начала 2020 года по октябрь средняя стоимость квадрата в новостройках Киева выросла с 27 тыс. грн до более чем 31 тыс. грн, почти на 15%.

Многие застройщики пока только экспериментируют с прайсами. Поэтому цены вырастут еще сильнее. В среднем до конца года первичный рынок подорожает еще минимум на 7-10%.

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Среди дополнительных причин для подорожания квартир в новостройках эксперты выделили рост статусности объектов, а также переход на новые этапы строительства. Например, выросла цена для объектов, которые продаются не на этапе котлована, и это влияет на общую среднюю стоимость первичного рынка.

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Впрочем, не факт, что новые цены устроят покупателей – только у 20-25% строящихся в Киеве и ближайшем пригороде, повышение цен будет мотивировано уровнем спроса. Это в основном комплексы типа "город в городе", экологические комплексы и другие новые для нашего рынка форматы.

Вторичный рынок

Покупателей стало больше, что сдерживает снижение цен. В июле средняя стоимость квадратного метра на вторичке в Киеве составляла 1 041 доллар, а в октябре – уже 1 054 доллара.

Подорожание в ближайшее время может составить еще 10%.

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Часть потенциальных покупателей, которые раньше присматривались к первичке, в результате из-за путаницы на рынке, выбирают вторичный. В том числе, жилье в относительно новых домах (до 10 лет) стоимостью от 100 тыс. долларов. Кроме того, первичка снова теряет покупателей из-за роста курса доллара. Завышенные цены провоцируют отток клиентов на вторичный рынок.

Влияние строительных скандалов

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Главным фактором, который выбил первичный рынок из колеи, и мешает продавцам еще сильнее повышать ценники, стал скандал с банком "Аркада". Из-за него в подвешенном состоянии оказались несколько недостроенных жилых объектов. При этом "Аркада" долгие годы считалась одним из самых надежных застройщиков, поэтому "пирамида" стала настоящим шоком для покупателей нового жилья. Отток покупателей с рынка составил 15-20%.

Последствием стало снижение роли крупных компаний на рынке Киева и пригорода. Надежными стали считаться компании, у которых есть достаточное финансирование, которые могут продолжать строительство, независимо от уровня продаж. А объемы строительства и количество объектов уже не столь важны.

К слову, достаточное финансирование на сегодняшний день есть всего у 25% компаний. И большинство из них вообще не строит объекты эконом-класса.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, что больше всего – на целую треть от изначальной цены – прибавили в цене однокомнатные квартиры:

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