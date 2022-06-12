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Квартира на сутки: где и для чего украинцы снимают жилье на короткий срок

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 июня, 09:55
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Рассказываем, с какой целью чаще всего украинцы нанимают жилье посуточно и сколько готовы за это платить
Для чего украинцы снимают жилье в сутки
Для чего украинцы снимают жилье в сутки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В марте спрос на посуточную аренду жилья в Украине стал рекордным – в 15 раз больше, чем в 2021 году. Люди снимают квартиры, дома, места в хостелах и гостиницах. Для каких нужд они используют это жилье?

О том, где и зачем украинцы арендуют жилье посуточно, "Сегодня" рассказали в OLX Недвижимость.

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Что и где больше всего арендуют

Согласно данным опроса пользователей этой платформы, самый популярный тип жилья среди арендаторов – это квартира. Более 52% опрошенных сказали, что хотят снять на короткий срок именно этот тип. Еще почти четверть ответили, что готовы снять дом.

Самый популярный город для такого найма среди участвовавших в опросе – Киев. В целом пять самых популярных городов и областей для посуточной аренды жилья такие:

  • Киев (13%);
  • Львовская область (10%);
  • Закарпатье (9%);
  • Киевская и Одесская области (по 8%);
  • Черкасская область (6,5%).

Для каких нужд нанимают и сколько готовы платить

Что касается того, с какой целью люди снимают жилье на сутки, ответы опрошенных были такими:

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  • 32% снимают квартиру или дом на выходные, чтобы отвлечься, изменить привычные "декорации" или отметить личный праздник (день рождения, свадьбу и т.п.);
  • 25% респондентов арендуют жилье посуточно, чтобы решить дела в другом городе;
  • 23,5% – встретиться с близкими и провести время вместе;
  • 15% респондентов используют краткосрочную аренду как временное убежище (но не основной).

В то же время более 61% говорят, что приемлемая цена за ночь не должна превышать 500 грн. 29% утверждают, что готовы заплатить до 1 000 грн в сутки в квартире или доме.

В числе опрошенных 5% сказали, что приемлемая цена для них 1 500 грн, а еще 5% – что стоимость может превысить и эту сумму.

Для людей при выборе жилья тоже важны условия. Опрос показал, что 53% соискателей жилья в сутки обращают внимание на то, есть ли в помещении собственная кухня и необходимая бытовая техника. Еще 45% обращают внимание на инфраструктуру. Для 37% важен свежий ремонт, а 31% количество комнат.

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Украину ждет дефицит жилья

Ранее "Сегодня" писали, что НБУ повысил учетную ставку до 25%, и эксперты рынка недвижимости теперь прогнозируют остановку развития программ кредитования как для застройщиков, так и покупателей.

А это значит, что со временем застройщики не смогут довести до конца свои проекты за неимением денег и будут заниматься теми, которые легче и быстрее всего достроить.

"Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев, ведь в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько крупных проектов", объяснил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Он добавил, что в 2023 году Украина будет иметь значительный дефицит готового жилья, кроме того, от удорожания стройматериалов вырастут и цены на квадратные метры.

Мы также объясняли, почему цены на новостройки резко выросли, какая себестоимость нового жилья и в каких условиях будут жить люди, чьи дома разрушили оккупанты.

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