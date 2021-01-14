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Карта. В Украине подорожала аренда квартир – где дешевле и дороже всего

14 января, 10:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость аренды "однушки" серьезно отличается в зависимости от региона

В 2020 году в Украине средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла на 5,5%, до 3903 гривен. При этом в разных регионах стоимость аренды жилья заметно отличается – от 2423 гривен в месяц в Ивано-Франковской области до 7624 гривен в Киеве.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

ТОП-3 регионов с самой дорогой арендой 1-комнатных квартир:

  1. Киев – 7624 гривни.
  2. Одесская область – 5029 гривен.
  3. Харьковская область – 4862 гривни.

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ТОП-3 областей с самыми дешевыми "однушками":

  1. Ивано-Франковская область – 2423 гривни.
  2. Сумская область – 2215 гривен.
  3. Луганская область – 2173 гривни.

Напомним, ранее в правительстве украинцам пообещали дешевую ипотеку. Кому дадут кредит под низкие проценты, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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