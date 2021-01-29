Как киевские новостройки экономят на коммуналке: изучаем пример ЖК Great

Начало нового года ознаменовалось для украинцев очередным повышением тарифов. С 1 января выросли цифры почти в каждой платежке – за газ, отопление, электроэнергию и воду. В некоторых областях рост стоимости коммунальных услуг даже несмотря на локдаун обернулся массовыми акциями протеста. Понять протестующих несложно: из-за пандемии коронавируса у многих сократились источники доходов, а длительное пребывание дома в карантин позволяет более наглядно сопоставлять качество и возросшую стоимость услуг.

Не стала исключением и столица. Здесь начало года отметилось подорожанием на 19% отопления и на 16% горячей воды, поставляемых Киевтеплоэнерго.

После волны недовольства в правительстве заверили, что до конца текущего отопительного сезона повышений больше не будет. Тем не менее, очевидно, что в следующем году ситуация в который раз повторится, а значит, стоит готовиться к росту тарифов заранее.

Повысить энергоэффективность своих жилищ украинцы пытаются самыми разными способами. Кто-то перешел на индивидуальное отопление, кто-то пытается использовать альтернативные источники энергии, кто-то проводит термомодернизацию, уродуя фасад своего дома листами пенополистирола.

Впрочем, как известно, чинить то, что сломано изначально – задача почти невыполнимая. Поэтому в 2021 году лучшим способом не переплачивать за коммуналку остается смена места жительства – а именно переезд в новостройку. Почему новый дом позволяет сократить суммы в платежке и как это достигается, разберем на примере жилого комплекса Great, который строится на набережной Днепра в Киеве девелоперами IB Alliance, Киевгорстрой и "РІЕЛ".

Платим только за то, что получаем

Ключевая проблема городских сетей тепло- и водоснабжения заключается в том, что они из-за своего технического состояния и изношенности просто неспособны доставить вам ресурс той же температуры, с какой он отправляется. В особо запущенных случаях теплопотери за время транспортировки до квартиры могут составлять до 30%. При том, что платить приходится по "отпускному" состоянию.

Новостройки за счет создания новых коммуникаций, связывающих распределительный узел с новым домом, эту проблему частично решают. За счет того, что используемые при строительстве новые трубы более современны и энергоэффективны, на этом отрезке теплопотери сводятся к минимуму.

Впрочем, прогрессивные новостройки, такие как Great, давно делают ставку на автономное отопление. Суть в том, что для каждого дома этого жилого комплекса предусмотрена собственная газовая котельная, которая располагается на крыше. В ней-то вода и нагревается до необходимой температуры, после чего отправляется в радиаторы или кран, не теряя ни единого градуса тепла по пути. При этом актуальность состояния внешних коммуникаций от этого не теряется – чем более высокой будет температура поступившей в котельную воды, тем меньше газа и электричества нужно будет потратить для ее нагрева.

Важнейшее преимущество, которое при этом получают будущие жители ЖК Great – та самая автономность, которая и лежит в названии такого типа отопления. Дело в том, что они не привязаны к отопительному сезону и могут начинать или заканчивать его по своему усмотрению. Как и определять наиболее комфортный уровень температуры, поступающей в квартиры, не переплачивая за "ненужные" градусы.

Мой дом – моя крепость

Состояние самого дома тоже может вынудить изрядно переплачивать за получаемый комфорт. Самое больное место внутри здания – это окна и двери, через которые может уходить до 40% всех теплопотерь. Еще до 30% может уйти сквозь наружные стены.

Качественные новостройки в сравнении со старыми домами оказываются вне конкуренции. Например, в ЖК Great внешние стены домов строятся из красного керамического кирпича – материала, который является эталоном баланса между прочностью, экологичностью и энергоэффективностью, не говоря уже о неочевидных бонусах вроде отличной звукоизоляции.

Помимо этого, дома комплексно утепляются минеральной ватой, которая обеспечивает еще один слой защиты от потерь тепла и внешнего шума. Дополняют картину качественные металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, которые снова-таки объединяют отличную энергоэффективность и звукоизоляцию.

Не экономией единой

Такой комплексный подход к обеспечению энергоэффективности домов в жилом комплексе Great продиктован не только заботой девелоперов о тратах будущих жильцов, но и местом его расположения. Дело в том, что этот ЖК строится на первой линии Днепра, находясь всего в 90 метрах от воды. А при минусовых температурах возле водоемов из-за высокой влажности всегда немного холоднее.

Устранив этот незначительный минус локации, застройщики при этом по полной использовали все ее преимущества. Дома жилого комплекса расположены относительно реки в две линии, чтобы вид на водную гладь и правый берег Киева открывался из максимально возможного количества квартир. И он будет открываться из них всегда – расстояние до Днепра гарантирует, что между ним и ЖК Great никогда не появятся другие новостройки.

О том, чтобы вид был максимально эффектным, позаботились с помощью больших панорамных окон. Красота воды отражена и в архитектурных решениях: внушительная площадь остекления отзеркаливает водоем, делая фасады домов более "легкими" и эстетически привлекательными.

Тем не менее, Great порадует своих жителей не только прекрасным окружением района, включая набережную, парковые зоны и благоустроенные пляжи. Это масштабный многофункциональный проект, который вместе с современным жильем предлагает и развитую собственную инфраструктуру.

Большую часть внутренней охраняемой территории ЖК займет живописный парк с элементами ландшафтного дизайна. Рядом расположится мини-стадион со спортивной зоной, отдельно стоящие трехэтажный офисный комплекс и двухэтажный торгово-офисный центр. Детей родители смогут отвести в свою начальную школу на 510 учеников, объединенную с детсадом, или еще в один встроенный детсад на 80 мест. Причем все это не исключает классической инфраструктуры новостроек: детских игровых площадок, спортивных зон с тренажерами, велодорожек на территории, зон отдыха, в том числе на зеленых террасах на кровле, многочисленных магазинов и сервисов на первых этажах домов.

Само собой, приобретение жилья в новом доме требует больших денежных вложений, и такое решение не может приниматься исключительно на основании цифр в платежке за коммуналку. Но как видим, это лишь одно из десятков преимуществ, которые дают своим жителям современные жилые комплексы.

Кроме того, не стоит забывать, что это именно вложение – а как известно, жилье в Киеве, особенно возле воды, да еще и с развитой инфраструктурой, с годами только растет в цене. И если в будущем такое вложение позволит еще и ежемесячно меньше тратиться на коммуналку, это может стать дополнительным доводом в пользу переезда из старого дома в новостройку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама