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Вкусы покупателей жилья поменяются: что будет с первичкой после войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 13:23
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Эксперты говорят, что типы возводимых зданий будут зависеть от нескольких факторов
У покупателей могут измениться приоритеты при выборе жилья после войны
У покупателей могут измениться приоритеты при выборе жилья после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После войны в Украине обещают восстановить всю жилую недвижимость. Люди, которые потеряли квартиры и дома, должны получить новую крышу над головой. Но вот какими будут новые многоквартирные здания, пока непонятно. В правительстве говорят, что это будут дома с внутренними бомбоубежищами, как в Израиле, но застройщики говорят, что тогда цена строительства существенно увеличится.

"Сегодня" выяснили, какие дома могут строить девелоперы и что будут предпочитать украинцы.

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Прояснится после победы

На фоне постоянного обстрела российскими войсками украинских городов в парламент был внесен законопроект, который инициирует разработку новых строительных норм, предусматривающих надежные бомбоубежища в отстроенных и новых домах.

Инициатива отличная, но все, как всегда, будет упираться в стоимость такого жилья. Дело в том, что подземные помещения очень сильно удорожают строительство. К примеру, подземные паркинги, которые последнее время используют именно как бомбоубежища, строились исключительно в домах ценовой категории "выше среднего".

То есть если стоит задача быстро обеспечить украинцев новым жильем, то нужно строить максимально бюджетные дома, если во главу угла ставить вопрос безопасности – нужно готовиться к дополнительным расходам.

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"Все, кто задумывался о покупке жилья, сегодня задаются вопросом, каким оно будет в ближайшем будущем? Будут ли обязательны бомбоубежища или укрепленные комнаты внутри дома? Какова участь панорамных витражных окон? Нужно ли строить крытые укрепленные паркинги? Будут ли дополнительно укреплены внешние стены домов? Будет ли придаваться дополнительная жесткость железобетонному каркасу здания? И еще много вопросов", – говорит генеральный директор девелоперской компании GREENOL Олег Приходько.

По его словам, ответы на эти вопросы будут зависеть от условий мирного договора между воюющими сторонами.

"Если Украина вступит в стадию мира, но при этом сохранится военный потенциал, пусть и значительно разбитый, северных соседей, то на рынке жилья будут доминировать проекты укрепленных зданий с бомбоубежищами и т.д. При этом все будут понимать, что это еще не конец и все может повториться. Если же Украина при поддержке стран-друзей одержит уверенную победу, а начавшая спецоперацию страна получит дефолт и экономический спад из-за санкций и ее военный потенциал спадет на ноль, то на рынке недвижимости будут доминировать открытые и светлые архитектурные решения, хотя и с долей конструктивных решений по безопасности согласно существующим требованиям безопасности на случай военного положения", – говорит Олег Приходько.

Нужны госпрограммы

По его словам, в ближайшее время застройщики смогут строить жилье, только если государство запустит специальные программы.

"Все понимают, что на первичном рынке жилья необходим новый стандарт. 90% жилого фонда, который вскоре начнет строиться, будет направлен на удовлетворение потребностей в жилье тех, кто его потерял. Это должно стать первой задачей всей строительной отрасли. Совершенно все участники восстановления – от профильных министерств до руководителей строительных и девелоперских компаний, которые будут принимать решения о финальных проектах будущих зданий, – должны сконцентрироваться только на том, чтобы удовлетворить огромный спрос общеукраинского масштаба", – говорит Олег Приходько.

По его словам, для большинства потерявших жилье новая квартира будет недостижима с финансовой точки зрения. Только государственные программы по реально доступной ипотеке вместе с программой по возмещению потерянного жилья смогут обеспечить спрос на него.

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Что будут выбирать покупатели

У покупателей тоже могут измениться приоритеты при выборе жилья после войны. Не исключено, что в ближайшее время может снизиться популярность квартир в пригородах крупных городов. Как показала осада столицы, именно города-спутники пострадали больше всего.

Также при выборе будущей квартиры многие будут обращать внимание на наличие рядом военной инфраструктуры или аэродромов. Ведь, как показала практика, враг первым делом ведет боевые действия или обстреливает именно такие объекты.

Может снизиться популярность и так называемых видовых квартир, окна которых выходят на открытые пространства – вероятность прилета ракеты в этом случае увеличивается. Скорее всего, при выборе квартир украинцы будут предпочитать нижние этажи – в этом случае при объявлении воздушной тревоги можно быстрее добежать до укрытия.

Ранее мы писали о том, как лучше хранить деньги во время войны. О том, как изменится рынок недвижимости после войны, читайте здесь.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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