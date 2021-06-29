Українська
$ 27,4
32,74
  1. Новости экономики
  2. Новости недвижимости

Украинцы набрали доступной ипотеки на 421,3 млн грн. Сколько кредитов выдал Ощадбанк и другие

29 июня 2021 20:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

По госпрограмме "Доступная ипотека 7%" уже выдали 421,3 млн грн, подписаны 495 кредитных договоров

/ Фото: Pixabay

В рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" Ощадбанк и другие уполномоченные банки уже подписали 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн. 22,13% приходится на первичный рынок, 77,87% – на вторичный.

Реклама

Об этом сообщает Министерство финансов.

Уполномоченными банками рассматриваются 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% – вторичный.

Читайте также: Ипотека ни при чем. Почему в Украине стремительно растут цены на квартиры

В Программе задействовано 23 региона, в том числе Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были:

Не пропусти!
Швеция – Украина: стартовые составы на матч Евро-2020
Сборная Украины дождалась соперника по 1/8 финала Евро-2020
  1. Киев (35,2%);
  2. Киевская область (29,1%);
  3. Харьковская область (6,5%);
  4. Львовская область (5,7%);
  5. Ровенская область (4,2%).
Реклама

Ранее сообщалось, что ипотеку под 7% сделали доступнее.

А о плюсах и минусах популярных из-за своей дешевизны смарт-квартир узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Бизнесмен выкупил землю вместе с жилым домом. От такого в Украине не застрахован никто
Бизнесмен выкупил землю вместе с жилым домом. От такого в Украине не застрахован никтоНедвижимость
Цена гектара земли в Украине достигла 28 тыс. гривен и будет расти – Лещенко
Цена гектара земли в Украине достигла 28 тыс. гривен и будет расти – ЛещенкоНедвижимость
Украину душат долги, а украинцев – тарифы на тепло и воду. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Украину душат долги, а украинцев – тарифы на тепло и воду. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Почти без вариантов: в какую недвижимость лучше инвестировать сбережения
Почти без вариантов: в какую недвижимость лучше инвестировать сбереженияНедвижимость
Если россияне будут скупать украинскую землю, ее будут отбирать. Заверили в Минагрополитики
Если россияне будут скупать украинскую землю, ее будут отбирать. Заверили в МинагрополитикиЭкономика
Землю будут продавать в онлайне: Зеленский подписал закон о торгах
Землю будут продавать в онлайне: Зеленский подписал закон о торгахЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять