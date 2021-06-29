Украинцы набрали доступной ипотеки на 421,3 млн грн. Сколько кредитов выдал Ощадбанк и другие

По госпрограмме "Доступная ипотека 7%" уже выдали 421,3 млн грн, подписаны 495 кредитных договоров

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В рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" Ощадбанк и другие уполномоченные банки уже подписали 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн. 22,13% приходится на первичный рынок, 77,87% – на вторичный.

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Об этом сообщает Министерство финансов.

Уполномоченными банками рассматриваются 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% – вторичный.

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В Программе задействовано 23 региона, в том числе Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были:

Киев (35,2%); Киевская область (29,1%); Харьковская область (6,5%); Львовская область (5,7%); Ровенская область (4,2%).

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Ранее сообщалось, что ипотеку под 7% сделали доступнее.

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