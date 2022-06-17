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Дворцы, виллы и коттеджи: СМИ узнали о роскошной жизни главы Газпрома

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 15:12
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Как живет глава Газпрома Миллер показали российские СМИ
Как живет глава Газпрома Миллер показали российские СМИ / Фото: Getty Images, YouTube, Коллаж: Сегодня

У главы российского газового монополиста "Газпром" Алексея Миллера есть недвижимсть в России, которую оценивают почти в 1 миллиард долларов. Он и его семья через номинальных собственников владеют дворцами в Подмосковье, виллами и коттеджами в Сочи, отелям в Геленджике и на Алтае.

Об этом стало известно с нового совместного расследования команды Алексея Навального и издания Проект.

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Среди самых дорогих объектов — усадьба в поселке Гринфилд (которую оценивают в 240 млн долл) и усадьба Миллергоф (97 млн долл) в Истринском районе Подмосковья. Эти дворцы строились главным подрядчиком "Газпрома", компанией "Стройгазконсалтинг", которой владеет иорданский бизнесмен Зияд Манасир.

О дворце "Миллергоф" общественности стало известно еще в 2009 году, после случайной аэрофотосъемке. Площадь дворца составляют около 3 тыс.м2, еще там есть парк на 15 га. Свое прозвище дворец получил с подачи местных жителей, которые утверждали, что здание строят специально для главы "Газпрома".

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Владельцем усадьбы значилось ООО "Всенародный фермерский центр" со структуры "Газпромбанка". Затем компания перешла во владение кипрской "Риденси".

Оба владельца подмосковных дворцов — ООО "Всенародный фермерский центр" и "Владение-В" — принадлежат сейшельскому офшору "Валента холдингс". Еще одна его дочерняя структура, АО "Акрона", скупает в интересах "Газпрома" элитную недвижимость в Петербурге, Сочи, Геленджике.

Компания "Владение-В", которая управляет дворцом в "Гринфилде", формально контролируется двумя выходцами из российских спецслужб — Сергеем Трегубом из ГРУ и Александром Смирновым из спецподразделения ФСБ "Вымпел".

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Эта компания получила не менее 34 миллиардов рублей от "Газстройпрома" — главного "мегаподрядчика" "Газпрома". Интересно, что блокирующим пакетом акций "Газстройпрома", которые стоят не менее 660 млн. долларов, владеет Сергей Фурин — личный водитель Сергея Трегуба. А директором кипрского офшора "Риденси" является Вадим Трегуб, племянник все того же Трегуба.

"Наверное, не надо доказывать, что этот молодой человек из Житомирской области не настоящий собственник одного из самых дорогих домов в России, а также "Миллергофа", тысяч квадратных метров другой недвижимости и бронированных "майбахов", — пишу расследователи.

Побег в Турцию

Российский газовый монополист "Газпром" и десятки других представителей большого бизнеса из России в скором времени планируют переехать в Турцию и перевезти туда свои штаб-квартиры.

Таким образом, предприятия хотят обойти санкции, которые против них ввели США и Евросоюз.

Ранее мы писали, почему Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку – 1". Также мы рассказывали, на сколько упали поставки голубого топлива из РФ с начала полномасштабной войны.

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