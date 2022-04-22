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Цены на аренду бьют антирекорды! Сколько стоят квартиры в Киеве

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 11:49
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Стоимость аренды жилья в Киеве сейчас вдвое меньше, чем до войны, однако после все может измениться
Стоимость жилья упала наполовину
Стоимость жилья упала наполовину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала войны на территории Украины стоимость аренды жилья в Киеве упала на 40–50%. Если раньше квартира с соответствующими параметрами стоила 10 тыс. грн, то сейчас за такую же придется отдать 5-6 тыс. грн.

Об этом рассказал в комментарии НВ директор АН Брок-Риэлти Дмитрий Корчев.

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Да, рынок недвижимости в столице постепенно начал восстанавливаться, в частности, и с помощью переселенцев, которых по официальным данным около 17 тыс.

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