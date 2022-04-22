Цены на аренду бьют антирекорды! Сколько стоят квартиры в Киеве

Стоимость аренды жилья в Киеве сейчас вдвое меньше, чем до войны, однако после все может измениться
Стоимость жилья упала наполовину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
После начала войны на территории Украины
стоимость аренды жилья в Киеве упала на 40–50%. Если раньше квартира с соответствующими параметрами стоила 10 тыс. грн, то сейчас за такую же придется отдать 5-6 тыс. грн.
Об этом
рассказал в комментарии НВ директор АН Брок-Риэлти Дмитрий Корчев.
Да, рынок недвижимости в столице постепенно начал восстанавливаться, в частности, и с помощью переселенцев, которых по официальным данным около 17 тыс.
"Некоторые арендаторы уезжают из квартир, владельцы которых на время военных действий отказались предоставлять скидки. Сейчас арендовать жилье в столице можно на 40-50% дешевле, чем еще два-три месяца назад", – говорит эксперт.
Однако арендодатели рассчитывают
вернуть размер платы за аренду жилья на довоенный уровень после завершения боевых действий. Однако все будет зависеть от экономической ситуации — какую поддержку Украина получит от западных стран, сможет ли украинский бизнес платить довоенную зарплату и вернутся ли арендаторы в Киев. Сколько стоит аренда квартир в Киеве
Аренда однокомнатной квартиры в центре города, по данным OLX, будет стоить ориентировочно 6-7 тыс. грн, а, например, однокомнатная с джакузи в Днепровском районе обойдется в 10000 грн.
Вот некоторые недавние примеры:
Стоимость аренды в Киеве / Фото: olx.ua Стоимость аренды в Киеве / Фото: olx.ua Сколько будет стоить жилье после войны
После войны
спрос на жилье со стороны украинцев должен быть значительным по очевидным причинам, тогда как интерес со стороны иностранцев, купивших жилье в Киеве, явно снизится.
Рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен, – рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.
По его словам, из-за неработающего реестра провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя.
После возобновления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств о яром желании соотечественников уехать из родных мест навсегда нет, – говорит эксперт.
После окончания войны также стоит ожидать удорожания строительных материалов, которое будет способствовать удорожанию строительных работ и сказываться как на объеме предложения нового жилья, так и его стоимости.
Раньше мы рассказывали,
за сколько можно купить квартиру в Польше, а также писали, как оккупационные власти принудительно отбирают жилье в Крыму.