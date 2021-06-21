Бизнесмен выкупил землю вместе с жилым домом. От такого в Украине не застрахован никто

"Сегодня" разобрались в запутанной земельной истории в Киевской области и обнаружили огромные пробелы в украинском законодательстве

Землю под новостройкой продали вместе с многоэтажкой и людьми, которые в ней живут. Новый собственник земли требует от жильцов компенсаций – или деньгами, или их квартирами. Самое страшное, что от такой ситуации не застрахованы покупатели квартир по всей стране. Всему виной – несовершенство законодательства, говорится в сюжете "Сегодня".

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В Борисполе, где произошла одна из таких историй, покупатель земли потребовал 15% площади дома. В обмен он был согласен убрать забор вокруг новостройки и позволить жителям нормально пользоваться землей в собственном дворе.

Сюжет Аллы Чиж

По закону, каждый житель высотки – совладелец дома. В том числе, и мест общего пользования: лестниц, несущих конструкций и другого имущества. А как быть с землей, на которой стоит дом? Ведь за ее содержание мы тоже платим коммуналку.

Но, оказывается, земля жителям дома не принадлежит. А потому в один прекрасный день у участка может появиться собственник, который запретит вам заходить в дом или сидеть на лавочке у подъезда.

Вход домой – по пропускам

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В злополучном доме в Борисполе так и произошло. В начале возведения жилого комплекса земля принадлежала заказчику строительства. А вот подрядчики – строительные компании – менялись. Впоследствии заказчик продал свою долю, и после сдачи дома в эксплуатацию 15 соток должны были перейти жителям. Но вместо этого участок пошел по рукам. В итоге территорию продали как свободную от застройки уже тогда, когда на ней стояла девятиэтажка.

Собственник земли прислал молодых людей спортивного вида. Они установили забор и пообещали ввести охрану – чтобы пускать в дом только с паспортом и правом собственности на квартиру. То есть пригласить детей или внуков поиграть на детской площадке нельзя.

Отменить такие "правила" бизнесмен, назвавшийся хозяином земли, согласился в обмен на недвижимость – или в квадратных местах, или в денежном эквиваленте. А если жители не выполнят это условие, грозился и вовсе снести дом. Жителей такие претензии озадачили и возмутили.

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Свободных квартир в доме нет, все раскуплены. С документами все в порядке. Люди уже заплатили за жилье, и отдавать деньги второй раз никто не захотел. Жители вызвали полицию и привлекли юристов. Забор и блокпост новый владелец земли пока что убрал.

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Собственник участка, кстати, уверяет, что покупал пустую землю и даже не знал, что там стоит дом. Но тут что-то не сходится. Даже если продавец соток скрыл истинную картину, покупатель явно был проинформирован о положении вещей, говорят эксперты.

"Если покупатель приехал на земельный участок в первый раз и только-только увидел дом, он должен был быть удивлен, а не привозить с собой забор и 10 мужчин спортивной внешности", – недоумевает эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.

"Сегодня" попробовали лично пообщаться с бизнесменом. Но тот сказал, что будет отвечать на вопросы только в судебном порядке.

Дыры в законах

Самое страшное, что такая история может случиться практически с любым из нас, предупреждает юрист по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

"Отсутствует надлежащая причинно-следственная связь между этапами проектирования, строительства, продажи квартиры и этапом эксплуатации. Совладельцы могут стать заложниками конфликта между субъектами хозяйствования", – объяснил юрист.

Впрочем, в собственном дворе можно упереться в чужой забор или паркинг, даже если никаких конфликтов нет. Потому что нет и никакого контроля за соблюдением существующих норм закона.

"Контрольная функция в ЖКХ – это белое пятно. Люди куда бегут? В горадминистрацию, в министерства... А там даже полномочий таких нет", – досадует президент экспертной ассоциации Ольга Максименко.

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Новостройки часто строят на арендованной земле. Когда все готово и квартиры проданы, застройщик должен вернуть ее в местный совет. А там ее просто не могут не взять обратно.

Со старой застройкой еще хуже – под ней земля вообще не оформлена.

"Жилые дома, которые вводились в эксплуатацию в 80-е, 90-е годы... У них не существует земельных участков как объектов. На бумаге это просто коммунальная собственность, а на практике могут быть случаи, когда другие застройщики получают ее и говорят, что могут строить паркинги, торговые центры, магазины", – рассказал юрист Андрей Гевко.

Что можно сделать

Вариант только один. Забрать земельный участок в постоянное пользование. Просить об этом можно у местного совета.

Но есть нюанс: обратиться с таким ходатайством может только юридическое лицо. А это – или ОСМД, или управитель, который обслуживает дом.

Сама процедура довольно сложная. Но если получится ее пройти, жители смогут свободно распоряжаться придомовой территорией: например, построить детскую площадку, обустроить парковку, установить шлагбаум. И главное – не бояться, что придет рейдер и заберет землю.

Напомним, ранее Верховная Рада попробовала решить эту проблему и обязать застройщиков оформлять право пользования землей. Закон приняли в первом чтении. Но Главное юридическое управление Верховной Рады высказало много претензий к документу.