Аренда жилья: что будет с ценами в ближайшее время

Стоимость аренды жилья на ближайшие 4-5 месяцев уже сформировалась, говорит эксперт

Эксперт прогнозирует стабильные цены на аренду жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на аренду жилья в крупных городах Украины (в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове) остаются стабильными. В октябре стоимость 25-30% снимаемых объектов в среднем выросла на 2-3%.

Как рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, в октябре произошло максимальное насыщение спроса и сформировались цены на ближайшие 4-5 месяцев.

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Он ожидает снижение арендной платы на время отопительного сезона в 20-25% квартирах в пределах 10%. Однако в общем рыночном измерении такое уменьшение цен можно считать ситуативным.

Юрий Пита считает, что снижение стоимости аренды будет полностью зависеть от первоначального размера арендной платы, продолжительности аренды, площади, расположения, даты строительства дома и стоимости коммунальных услуг.

Ожидается, что до марта-апреля 2022 года цены на аренду жилья будут оставаться стабильными.

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"При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не раньше марта следующего года. К тому времени любые существенные ценовые сдвиги маловероятны", – считает Юрий Пита.

Чего боятся арендодатели

В Украине 67% граждан сдает в аренду квартиры. Арендодатели в возрасте от 18 до 24 лет считают, что коммуникация с клиентом – это очень сложно. Поэтому 60% этой возрастной группы пользуются услугами риэлтора.

52% арендодателей боятся уборки объекта, а 35% пугает общение с клиентами и соседями. В то же время 40% молодых арендодателей утверждают, что коммуникация бывает сложной не только потенциальными клиентами, но и риэлторами.

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