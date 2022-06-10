Аренда квартиры в Испании: сколько стоит жизнь у моря

Рассказываем, какие варианты аренды квартир предлагают в Испании и сколько они стоят

Квартиру в Испании можно арендовать до 400 евро в месяц / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Популярным направлением среди украинцев всегда была не только Польша или Германия, но и Испания. Относительно недорогая стоимость жизни, теплый климат привлекали туристов со всей страны. Сейчас ситуация сложилась так, что многие украинцы выехали туда вынужденно и сейчас, выразив желание обустроить жизнь там, находятся в поисках квартиры в аренду.

"Сегодня" расскажет вам, в какую цену обойдется долгосрочная аренда квартиры в Испании.

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Мы подобрали несколько вариантов, ориентируясь именно на однокомнатные квартиры. Рассмотрим те, что предлагаются в одном из популярнейших направлений Costa del Sol – региона Южной Испании.

Самый дешевый вариант, что нам удалось найти, по данным idealista, стоит 400 евро (12,8 тыс. грн ориентировочно). Квартира имеет 41 кв. м. и расположена на 9 этаже. Депозит владелец требует за 2 месяца. Выглядит жилье так:

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Самый дорогой вариант, предлагаемый на просторах интернета, обойдется в 3,7 тыс. евро (ориентировочно 119,5 тыс. грн). Жилье доступно для аренды до 2 лет, расположено оно в 3 минутах от пляжа, имеет площадь в 60 кв. м. и расположен на 3 этаже. Рядом – рестораны, кафе, разнообразные террасы. Имеет квартира такой вид:

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Другие популярные варианты можно найти по ценам в среднем 600–700 евро (19,2–22,4 тыс. грн).

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Варианты квартир в Испании / Фото: скриншот

Варианты квартир в Испании / Фото: скриншот

Варианты квартир в Испании / Фото: скриншот

Как снять наличные в Испании без комиссии

Обналичить деньги без комиссии в испанском банкомате с чужой, да еще и украинской карты – вряд ли получится, поскольку комиссию за снятие за границей возьмет даже ваш банк.

Но на период войны для украинских беженцев придумали выгодное решение.

Испанская международная группа BBVA предлагает украинским беженцам без вида на жительство открыть открыть основной платежный счет абсолютно бесплатно и по этому счету предусмотрены такие услуги:

внесение средств наличными в евро;

снятие наличных в евро в офисах BBVA или в банкоматах, расположенных в Испании или других государствах-членах Евросоюза;

платежные операции с использованием дебетовой или карты для выплат, включая онлайн-платежи в Евросоюзе;

Обычно, за обслуживание такого счета с клиента взимается ежемесячная комиссия, но для украинцев, которые попали в трудное положение, эта комиссия отменяется.

Раньше мы рассказывали все о жизни в Испании: стоимость проживания, питания, транспорта.

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