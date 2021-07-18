Украинцы подсели на биткоин – впервые опередили россиян по объему сделок

Украина фигурирует уже во многих мировых криптовалютных рейтингах и оказалась лидером по торговой активности в Европе

/ Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Несмотря на высокую волатильность биткоина, объем криптовалютных сделок украинских пользователей вырос вдвое за второй квартал 2021 года, по данным биржи Huobi Global. Общий прирост за полгода составил 153%. Это первый раз, когда Украина опередила Россию по торговым оборотам криптовалюты, став лидером по темпам роста торговой активности в СНГ и Европе.

Реклама

При этом аналитическое агентство Chainalysis выпустило отчет о прибылях, полученных от продажи биткоинов в 2020 году, согласно которому трейдеры из Украины находятся в десятке лидеров вместе с трейдерами из США, Китая, Японии, Великобритании и ряда других стран. Украина делит девятое место вместе с Южной Кореей и Нидерландами с совокупной прибылью в 400 млн долларов, полученной биткоин-инвесторами в прошлом году.

В Huobi Global отметили, что такие цифры все же не позволяют оценить реальные темпы роста торговли криптовалютой в конкретной стране, а также поведенческие факторы трейдеров. Для этого требуется проанализировать динамические данные – торговые объемы, количество новых пользователей, средний размер сделки.

Читайте также: Как не нужно покупать биткоин. Три ошибки, от которых никто не застрахован

После такого анализа оказалось, что Украина – абсолютный лидер по росту объема криптовалютных транзакций за последний квартал – плюс 109%, за последние полгода темп прироста составил 153%. При этом среди стран-лидеров по общему объему биткоин транзакций Сингапур, Каймановы Острова, Британские Виргинские Острова и Швейцария показали отрицательную динамику роста с показателями 22%, 13%, 13% и 55%, в то время как в Израиле, занявшем пятое место в рейтинге, объем BTC транзакций вырос на 24%.

Реклама

Впервые за все время Украина опередила Россию по объему совершенных сделок в паре с биткоином, а также среднему размеру сделки. Украинский пользователь в среднем тратит около 3194 долларов на покупку криптовалюты, в то время как в России эта цифра составляет 1330 долларов.

За последнее время популяризация цифровых денег в стране достигла небывалых темпов. Украина фигурирует во многих отчетах по криптовалютным метрикам за последние полгода.

"Количество активных пользователей из Украины примерно вдвое меньше, чем из России. Учитывая большее количество людей, проживающих на территории Российской Федерации, это наглядно показывает что население Украины более вовлечено мир криптовалют, а украинские трейдеры зарабатывают больше чем трейдеры из других стран СНГ. Сопоставляя население и количество пользователей, мы видим что Украина не только номер один в СНГ, но и в Европе, уступая только криптопродвинутым Нидерландам, где проживает 17 млн человек", – считает Альфан Госус, региональный директор Huobi Global в России, Украине и Турции.

Напомним, летом-2021 главная криптовалюта потеряла около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 32-34 тыс. долларов. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

Реклама

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":