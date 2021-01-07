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Штурм Капитолия взвинтил цену на биткоин. Курс побил новый рекорд

7 января, 08:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Криптовалюта стала для инвесторов новым защитным активом

Криптовалюта Bitcoin дважды за последние часы обновила исторический максимум, сначала пробил отметку в 36 000, а затем поднявшись до 37 739 долларов. Криптовалюта достигла ценового пика после штурма Капитолия в США. Сейчас стоимость биткоина немного откатилась.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

К 08:30 по киевскому времени стоимость криптовалюты откатилась до 37 048 долларов. Рост за последние сутки превысил 6%. Капитализация криптовалюты поднялась почти до 689 млрд долларов.

Биткоин для инвесторов стал новым защитным активом по типу золота: чем неспокойнее миру – тем активнее растет спрос на эту криптовалюту. Поэтому именно после того, как сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, биткоин преодолел отметку в 36 000 долларов, а чуть позже цена превысила и 37 000 долларов.

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При этом в долгосрочной перспективе курс биткоина может превысить 146 000 долларов на фоне вытеснения золота в качестве защитного актива, считают стратеги JPMorgan Chase, сообщил Bloomberg.

"Вытеснение золота в качестве альтернативной валюты говорит о большом потенциале роста стоимости биткоина в долгосрочной перспективе", – считают аналитики.

Напомним, только накануне, 6 января, биткоин пробил историческую отметку в миллион гривен, или 35 000 долларов. Рубеж в 35 000 долларов биткоин преодолел 3 января:

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США курс биткоин капитализация криптовалюты курс биткоина

Источник: Сегодня

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