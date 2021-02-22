Українська
$ 27,85
33,78
  1. Новости экономики
  2. Новости криптовалют

Рекорд за рекордом: курс биткоина впервые прорвался выше 58 тысяч долларов

22 февраля, 09:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На новом максимуме криптовалюта продержалась не долго

В ночь с 21 на 22 февраля курс биткоина установил новый рекорд, впервые поднявшись выше отметки в 58 тыс. долларов. Предыдущий максимум в 57 тыс. долларов за монету биткоин обновил 20 февраля.

Реклама

Как свидетельствуют данные CoinDesk, после нового рекорда курс биткоина откатился к уровню 56,5 тыс. долларов, на котором держался большую часть выходных.

Читайте также: Самые известные поклонники биткоина. Кто они?

В тренде
Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?
Реклама

Однако, как рассказал сайту "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, в ближайшие дни курс Bitcoin может снизиться в район 49 тысяч долларов. По его словам, быстрый рост криптовалюты уже оказывает психологическое давление на инвесторов, и они начинают ждать падения цен.

В целом же курс биткоина остается крайне волатильным – резкий рост сменяется не менее резким падением. Поэтому Родлер советует проявлять терпение и ни в коем случае не покупать криптовалюту на максимальных отметках.

Напомним, что за последние дни биткоин взял сразу несколько рубежей – сперва 54, потом 55, 56 и 57 тысяч долларов. В целом стремительный рост биткоина наблюдается с декабря-января.

Видео: Сегодня

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

курс рекорд максимум биткоин криптовалюты курс биткоина

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставить жадность! Почему биткоин – это не способ сбережения средств
Отставить жадность! Почему биткоин – это не способ сбережения средствКриптовалюта
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалюты
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалютыКриптовалюта
Биткоин подорожал на треть: что будет с курсом в ближайшее время
Биткоин подорожал на треть: что будет с курсом в ближайшее времяКриптовалюта
Биткоин пробил новый исторический рекорд: чего ждать от курса
Биткоин пробил новый исторический рекорд: чего ждать от курсаКриптовалюта
Биткоин после рекордного роста ждет падение: прогноз эксперта
Биткоин после рекордного роста ждет падение: прогноз экспертаКриптовалюта
"Безрассудно": первая реакция Маска на покупку Tesla биткоиновКриптовалюта

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять