Прыжок биткоина озолотил держателей криптовалют: Forbes назвал имена новых миллиардеров

После того, как биткоин побил пять исторических рекордов за два дня, полку криптомиллиардеров и мульмиллионеров прибыло. Несколько ранних инвесторов, вложивших деньги в цифровые валюты, просто озолотились.

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Американский Forbes представил список новых криптомиллиардеров, сколотивших состояние на биткоине.

В числе "истинных сторонников криптореволюции" издание называет братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов, которые в 2013 году купили биткоинов на 11 млн долларов, когда они стоили 120 "зеленых" за штуку. Сегодня криптовалютный кошелек каждого из них оценивается в более чем 1,4 млрд долларов, что в два раза больше, чем всего месяц назад.

Криптовалютным миллиардером, по данным Forbes, стал и сооснователь блокчейн-стартапа Bloq Мэтью Росзак. Всего год назад его цифровые активы составляли около 300 млн долларов, теперь же его криптосостояние оценивают в 1,2 млрд.

Благодаря росту биткоина заметно разбогател и партнер-учредитель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. В 2014 году он приобрел 29 656 биткоинов, которые теперь стоят примерно 1,1 млрд долларов, пишет Forbes USA.

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Еще не стали криптомиллиардерами, но смогли воспользоваться растущим спросом на криптовалюты, чтобы увеличить свое состояние, другие успешные бизнесмены и инвесторы.

Гендиректору компании MicroStrategy Майклу Сэйлору, по оценке издания, сейчас принадлежит 600 млн долларов в цифровых активах.

Основателю Galaxy Investment Partners Майку Новограцу — 478 млн долларов.

А создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин, которому принадлежит 330 000 токенов эфира, за год увеличил состояние в восемь раз — с 45 млн долларов до 360 млн.

При оценке состояний инвесторов Forbes учитывал только стоимость их криптоактивов и не принимал во внимание другое имущество. Стоимость криптовалют рассчитана, исходя из курса на 15:00 по Киеву 11 января.

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Напомним, после серии исторических рекордов биткоин рухнул на 20% за день. По состоянию на 22:00 по киевскому времени биткоин стоил 31 582 доллара. А рекордная стоимость биткоина была зафиксирована 8 января – 41 478 долларов, то есть на 9896 долларов больше, чем сейчас. Соответственно, уменьшилось и состояние криптовалютных миллиардеров и мультимиллионеров.

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