Озолотились, но не очень. Сколько заработали майнеры биткоина за месяц

Показатель доходности "добычи" первой криптовалюты снизился. Но не обошлось и без рекордов – комиссии за майнинг резко выросли

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Доход майнеров первой в мире криптовалюты – биткоина – снизился на 0,05 млрд долларов, до 1,7 млрд долларов в месяц. Из общего дохода майнеров за апрель 14,51% (247 млн долларов) пришлось отдать на комиссии за транзакции. И это многолетний рекорд – в номинальном выражении это самый высокий объем комиссий за месяц с декабря 2017 года. А доля сборов в выручке последний раз была выше в январе 2018 года.

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Об этом свидетельствуют данные The Block. А аналитики РБК напомнили, что в марте майнеры биткоина получили рекордную выручку в 1,75 млрд долларов.

Специалисты отмечают, что комиссии в сети биткоина резко выросли на фоне отключения майнинговых ферм в китайской провинции Синьцзян. Проблемы с электроснабжением в регионе начались 16 апреля после аварий на местных угольных шахтах.

Это также привело к падению курса биткоина – в середине апреля цена Bitcoin обновила исторический максимум выше 64 000 долларов. Но закрепиться на этом уровне криптовалюта не смогла – курс обвалился сначала ниже 60 000 долларов, а через несколько дней – ниже 50 000 долларов.

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К концу месяца котировки застряли в районе 55 000 долларов. Это тоже оказало негативное влияние на доходность майнинга.