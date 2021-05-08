Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости экономики
  2. Новости криптовалют

Озолотились, но не очень. Сколько заработали майнеры биткоина за месяц

8 мая, 12:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Показатель доходности "добычи" первой криптовалюты снизился. Но не обошлось и без рекордов – комиссии за майнинг резко выросли

/ Фото: Pixabay

Доход майнеров первой в мире криптовалюты – биткоина – снизился на 0,05 млрд долларов, до 1,7 млрд долларов в месяц. Из общего дохода майнеров за апрель 14,51% (247 млн долларов) пришлось отдать на комиссии за транзакции. И это многолетний рекорд – в номинальном выражении это самый высокий объем комиссий за месяц с декабря 2017 года. А доля сборов в выручке последний раз была выше в январе 2018 года.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные The Block. А аналитики РБК напомнили, что в марте майнеры биткоина получили рекордную выручку в 1,75 млрд долларов.

Специалисты отмечают, что комиссии в сети биткоина резко выросли на фоне отключения майнинговых ферм в китайской провинции Синьцзян. Проблемы с электроснабжением в регионе начались 16 апреля после аварий на местных угольных шахтах.

Это также привело к падению курса биткоина – в середине апреля цена Bitcoin обновила исторический максимум выше 64 000 долларов. Но закрепиться на этом уровне криптовалюта не смогла – курс обвалился сначала ниже 60 000 долларов, а через несколько дней – ниже 50 000 долларов.

В тренде
Мост в Молдову и "золотые" огурцы – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Реклама

К концу месяца котировки застряли в районе 55 000 долларов. Это тоже оказало негативное влияние на доходность майнинга.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Цена Ethereum установила новый рекорд: в чем причина и что будет дальше
Цена Ethereum установила новый рекорд: в чем причина и что будет дальшеКриптовалюта
Биткоин упал, а Ethereum, Litecoin и NEO – выросли: курс криптовалют 2 мая
Биткоин упал, а Ethereum, Litecoin и NEO – выросли: курс криптовалют 2 маяЭкономика
Криптовалюта Ethereum третий день бьет исторические рекорды
Криптовалюта Ethereum третий день бьет исторические рекордыКриптовалюта
Биткоин снова на качелях: каким будет курс в первую неделю мая
Биткоин снова на качелях: каким будет курс в первую неделю маяКриптовалюта
Рекорд за рекордом: создатель Ethereum стал самым молодым криптомиллиардером
Рекорд за рекордом: создатель Ethereum стал самым молодым криптомиллиардеромКриптовалюта
Биткоин застрял. Почему перестал расти курс главной криптовалюты
Биткоин застрял. Почему перестал расти курс главной криптовалютыКриптовалюта

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять