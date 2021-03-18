Morgan Stanley разрешит инвестировать в биткоин, но не всем

Американский банк Morgan Stanley разрешит инвестировать в биткоин-фонды состоятельным клиентам и инвестиционным компаниям. В банке проанализировали курсовые колебания биткоина и пришли к выводу, что этот актив походит только клиентам с "высокой толерантностью к риску".

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Таким образом, Morgan Stanley станет первым из крупных банков США, который позволит клиентам вложить часть фиатных активов в биткоин-фонды, пишет CNBC со ссылкой на внутренние документы банка.

Потенциальные инвесторы смогут вложить в криптовалюты не более 2,5% от общего объема своих инвестиционных портфелей.

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"Состоятельными" в контексте таких вложений будут считаться клиенты банка с активами не менее чем в 2 млн долларов (отдельные лица) и 5 млн долларов (инвестиционные компании). Кроме того, фирмы должны быть клиентами Morgan Stanley не менее полугода.

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Банк решился на такой шаг после многочисленных просьб клиентов дать им доступ к инвестициям в криптовалюту.

Напомним, ранее курс биткоина перевалил за 60 тысяч долларов за монету. По состоянию на середину дня 18 марта биткоин торговался в районе 58 тысяч долларов за монету.

К слову, недавно Национальный банк Украины предложил отложить принятие закона о регулировании криптовалют из-за необходимости доработать документ. У НБУ появились вопросы о подтверждении происхождения средств для первичной покупки криптовалюты. Поэтому, вероятно, в ближайшее время украинская налоговая будет более внимательно мониторить активность криптоинвесторов.

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