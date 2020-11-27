Libra воскресла: Facebook запускает собственную криптовалюту

Проект пережил много сложностей и был заметно урезан

Нашумевшая криптовалюта Libra от Facebook все же будет запущена. Компания планирует запуск на январь 2021 года, однако в ограниченном формате. Если раньше Facebook собирался выпустить сразу несколько криптовалют и "цифровую корзину", то теперь ожидается только одна криптовалюта. Она будет обеспечиваться долларом США.

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Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, точная дата эмиссии Libra будет зависеть от сроков ее согласования со швейцарским финансовым регулятором.

Напомним, о планах запустить собственную криптовалюту Facebook объявил еще летом 2019 года. Однако у компании возникли трудности – власти США раскритиковали проект за ненадежность. На этом фоне из проекта по созданию Libra вышли несколько ключевых партнеров Facebook, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и Ebay.

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Кроме того, министры финансов G7 увидели в проекте риски для международной валютной системы.

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К слову, исследователи Diar ранее предупреждали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной. Кроме того, специалисты напоминали о проблемах социальной сети с безопасностью, что также может негативно отразиться на проекте:

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