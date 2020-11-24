Курс биткоина приблизился к историческому рекорду

Биткоин побил новый трехлетний рекорд. Курс криптовалюты преодолел психологическую отметку в 19 тыс. долларов за коин всего через шесть дней после того, как поднялся выше 18 тыс. долларов. Такой отметки курс криптовалюты достиг впервые с декабря 2017 года – периода пиковой популярности биткоина. Это уже близко к историческому максимуму – почти 20 тысяч долларов.

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Как свидетельствуют данные CoinDesk, 24 ноября биткоин достиг цены 19 087 долларов. Рост за сутки составил 1,65%.

Капитализация главной криптовалюты составила 351,6 млрд долларов. Неделю назад этот показатель составлял 332,8 млрд долларов, а три недели назад был еще на 100 млрд долларов ниже.

Напомним, активный рост курса биткоина возобновился в начале сентября, несмотря на то что с начала года в мире закрылись 75 бирж для торговли криптовалютой. Это уже на 56% больше, чем за тот же период в 2019 году.

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Дело в том, что инвесторы скупают криптовалюту из-за глобальной неопределенности на фоне слишком мягкой политики центробанков. По той же причине, к слову, дорожает и золото, а доллар падает в цене.

Как известно, пик популярности криптовалют в целом и биткоина в частности пришелся на 2017 год. В конце этого года 1 биткоин стоил почти 20 тысяч долларов.

К слову, летом 2020 года в Украине решили заняться вопросом легализации рынка криптовалют – соответствующий законопроект разрабатывает Министерство цифровой трансформации.

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