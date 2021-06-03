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Курс биткоина подскочил до рекорда за пять дней

3 июня, 10:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость главной криптовалюты вновь стремительно повышается, но многие трейдеры стараются быть осторожными – их опасения никуда не делись

Курс биткоина снова растет

Курс биткоина снова растет / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Очередной виток падения биткоина сменился ростом – главная криптовалюта достигла максимального с 28 мая уровня. Стоимость одной монеты вновь значительно превышает 38 тыс. долларов, а капитализация цифрового актива доросла до 726 млрд долларов.

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По данным CoinDesk, 3 июня к 9:40 по киевскому времени биткоин торговался по 38,7 тыс. долларов. Это на 5,2% больше, чем сутками ранее. На пике курс достигал 38,9 тыс. долларов.

Курс биткоина 3 июня

Курс биткоина 3 июня

Впрочем, опасения на рынке сохраняются. Ветеран трейдинга Питер Брандт считает, что биткоин упадет до 21 тыс. долларов. Он призвал своих последователей инвестировать только те деньги, которые они могут позволить себе потерять, пишет Block-chain24.

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Дело в том, что май 2021 года стал третьим по процентному снижению цены биткоина в его истории. За месяц криптовалюта потеряла 34,5% своей стоимости. Более сильные обвалы фиксировались только в ноябре 2018 года, когда курс снизился на 37%, и в сентябре 2011 года – минус 40%.

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Майское падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. Кроме того, Китай ввел ограничения на майнинг и использование криптовалюты, что тоже подкосило рынок.

Напомним, ранее криптобиржа сообщила, что украинцы подсели на криптовалюту. Число трейдеров с февраля по май выросло в пять раз.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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