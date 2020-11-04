Курс биткоина обновил двухлетний рекорд из-за слов Трампа

Стоимость криптовалюты немного снизилась после пиковых значений, но остается на максимумах с 2018 года

Стоимость криптовалюты биткоин второй раз за последнюю неделю поднялась выше 14 000 долларов. Последний раз эта психологическая отметка преодолевалась в январе 2018 года. Биткоин резко вырос в цене после того как Дональд Трамп заявил о "мошенничестве" на президентских выборах в США и пригрозил обратиться в суд, объяснил аналитик CoinDesk Омкар Годбоул.

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Как свидетельствуют биржевые данные, 4 ноября цена биткоина достигала 14 061 доллара – рекордного значения почти за три года. К 15:36 по киевскому времени курс криптовалюты немного снизился после пиковых значений. Биткоин торговался на уровне 13 880 долларов. Самый низкий курс за сутки составил 13 545 долларов.

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Активный рост курса биткоина возобновился в начале сентября, несмотря на то, что с начала года в мире закрылись 75 бирж для торговли криптовалютой. Это уже на 56% больше, чем за тот же период в 2019 году.

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Напомним, в целом крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Получается, что за последнее десятилетие на биткоинах заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах. Именно биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия. Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил почти 20 тысяч долларов.

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