Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости криптовалют

Криптовалютное ограбление века: хакеры похитили 600 млн долларов

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук
11 августа, 16:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Платформа Poly Network попросила хакеров вернуть средства и пригрозила им судом
Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Неизвестные хакеры взломали платформы Poly Network и вывели свыше 600 млн долларов США в нескольких криптовалютах. Объем похищенных средств стал крупнейшим в истории децентрализованных финансовых сервисов.

Реклама

Об этом сообщает агентство Reuters.

Хакерская схема

По данным аналитической компании The Block, хакеры могли получить доступ к закрытому ключу для подписи транзакций. Взломщики раздобыли адреса кошельков, которые сбрасывали учасникам платформа Poly Network и через которые вывели криптовалюты.

Сегодня платформа призвала клиентов, пострадавших от кибератаки, блокировать ключи, приходящие с неизвестных адресов.

Читайте также:

Реклама

Сейчас платформа Poly Network предложила киберпреступникам связаться с ними, чтобы договориться и вернуть средства. В противном случае платформа угрожает подать в суд. Привлечены ли правоохранительные органы к расследованию кражи, Poly Network не сообщает.

Криптовалютные преступления

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Больше новостей
Тарифы на газ
Больше новостей
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Какой сегодня курс доллара?
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином?
Читать
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять