Криптовалютное ограбление века: хакеры похитили 600 млн долларов

Неизвестные хакеры взломали платформы Poly Network и вывели свыше 600 млн долларов США в нескольких криптовалютах. Объем похищенных средств стал крупнейшим в истории децентрализованных финансовых сервисов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Хакерская схема
По данным аналитической компании The Block, хакеры могли получить доступ к закрытому ключу для подписи транзакций. Взломщики раздобыли адреса кошельков, которые сбрасывали учасникам платформа Poly Network и через которые вывели криптовалюты.
Сегодня платформа призвала клиентов, пострадавших от кибератаки, блокировать ключи, приходящие с неизвестных адресов.
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Сейчас платформа Poly Network предложила киберпреступникам связаться с ними, чтобы договориться и вернуть средства. В противном случае платформа угрожает подать в суд. Привлечены ли правоохранительные органы к расследованию кражи, Poly Network не сообщает.
Криптовалютные преступления
- В начале 2018 года в Японии произошла одна из самых масштабных операций по хищению криптоактивов с момента их появления. Тогда хакеры похитили криптовалюту на 400 млн долларов.
- В 2019 году хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance и украли более 40 миллионов долларов в биткоинах.
- Кража криптовалюты происходит и в Украине. В 2018 году группа киберпреступников, которая базировалась в Украине, украла у инвесторов криптовалюты на 50 миллионов долларов.