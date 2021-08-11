Криптовалютное ограбление века: хакеры похитили 600 млн долларов

Платформа Poly Network попросила хакеров вернуть средства и пригрозила им судом

Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Неизвестные хакеры взломали платформы Poly Network и вывели свыше 600 млн долларов США в нескольких криптовалютах. Объем похищенных средств стал крупнейшим в истории децентрализованных финансовых сервисов.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Хакерская схема

По данным аналитической компании The Block, хакеры могли получить доступ к закрытому ключу для подписи транзакций. Взломщики раздобыли адреса кошельков, которые сбрасывали учасникам платформа Poly Network и через которые вывели криптовалюты.

Сегодня платформа призвала клиентов, пострадавших от кибератаки, блокировать ключи, приходящие с неизвестных адресов.

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Сейчас платформа Poly Network предложила киберпреступникам связаться с ними, чтобы договориться и вернуть средства. В противном случае платформа угрожает подать в суд. Привлечены ли правоохранительные органы к расследованию кражи, Poly Network не сообщает.

Криптовалютные преступления