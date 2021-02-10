Криптовалютная лихорадка набирает обороты. Почему взлетел биткоин и что будет дальше?

С начала февраля все криптовалюты стремительно дорожают. Только за последние семь торговых дней:

Bitcoin вырос на 35%, до 46,5 тыс. долл. (а исторический максимум биткоина – теперь 48 тыс. долл. );

); Dogecoin – на 132% до 0,07 долл.;

Cardano – на 67%, до 0,69 долл.;

Litecoin- на 23% до 169 долл.;

Ethereum – на 25%, до 1780 долл.

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Почему вырос курс и что будет с криптовалютами в ближайшее время, сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик Hamilton Алекс Шустер.

Почему взлетает курс?

Стоимость криптовалют и их рыночная капитализация растет на фоне повышенного спроса. А вот причиной для повышения спроса стали маркетинговые инструменты – твиты, комментарии в СМИ и другие заявления медийных личностей.

То есть спрос – синтетический и не имеет под собой крепкой базы, объясняет эксперт. Это толкает людей по всему миру на рисковые операции.

"Кто-то отдает часть своих средств на такие инвестиции в попытке заработать на криптогонке, а кто-то – одалживает деньги и берет кредиты под такие инвестиции. У каждого своя история, но важно, что маркетинговые инструменты зацепили жадность населения всего мира", – считает Алекс Шустер.

Он напоминает, что инвестиции в крипторынок – рисковые. Поэтому населению нужно поучиться биржевой торговле, прежде чем отдавать свои средства в попытке нажиться на небывалых ценовых колебаниях. И никогда не инвестировать в "крипту" последние сбережения.

И что дальше?

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Серьезные факторы – например, статистика из США или данные отчетности крупных компаний – по-прежнему не будут влиять на крипторынок. Весомыми будут именно публичные заявления известных людей – таких, как Илон Маск, который уже разогнал курс Dogecoin и биткоина. То есть курс может снова подскочить.

Но в тоже время, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступит с заявлениями о неправомерном манипулировании рынком, криптовалюты начнут резко распродавать. В таком случае их курсы обвалятся.

"В 2019-м мы уже наблюдали историю Илона Маска и SEC с акциями Tesla. Судебное разбирательство закончилось тем, что глава Tesla избежал штрафов и санкций, но теперь должен получать одобрение на твиты о компании. В нынешней ситуации, похоже, пока просто не нашли закон, запрещающий Маску давать комментарии о Bitcoin", – предупреждает Алекс Шустер.

По различным техническим факторам, курс биткоина начнет откатываться по достижении 56 тыс. долл. В результате такого отката цена может упасть до 35 тыс. долл., прогнозирует аналитик.

Напомним, рывок курса биткоина начался в январе, когда был установлен рекорд в 40 тысяч долларов. Постепенно курс достиг новой высоты и в ближайшее время у него есть все шансы достичь отметки в 50 тысяч.

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