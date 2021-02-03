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Криптовалюта Ethereum побила исторический рекорд

3 февраля, 12:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Курс альткоина впервые превысил отметку в 1500 долларов

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum обновила исторический максимум после взлета курса биткоина. Курс Ethereum впервые поднялся выше 1 500 долларов. Максимум составляет 1 573 доллара.

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Об этом свидетельствуют данные платформы CoinDesk.

К 12:30 по киевскому времени криптовалюта торговалась на уровне 1 540 долларов – это уже немного откатившийся курс. Однако, тренд к росту курса эфира остается в силе. Подорожание криптовалюты за последние сутки составило более 7%.

В тренде
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Биткоин тоже продолжает дорожать, но рекордов не бьет. Стоимость главной криптовалюты к этому часу – 35 896 долларов.

Традиционно рост биткоина приводит к повышению курсов альтернативных криптовалют.

Напомним, серия рекордов биткоина началась в декабре-2020, а 6 января 2021-го биткоин пробил отметку в миллион гривен. Исторический рекорд на данный момент составляет 41 478 долларов, он был установлен 8 января.

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Ethereum криптовалюты курс биткоина курс эфира

Источник: Сегодня

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