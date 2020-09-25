Евросоюз впервые занялся легализацией криптовалют

В Еврокомиссии предложили общий регламент для всех стран содружества

В Европейском Союзе впервые предложили внедрить общее законодательство о криптоактивах. С такой инициативой выступила Европейская комиссия, заявил исполнительный зампред этого органа Валдис Домбровскис.

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Как отмечает "Интерфакс", речь идет о законодательном определении "ценностей или прав, которые могут храниться и продаваться в электронном виде" и описании моделей работы с ними. Документ называют "Регламентом рынков криптоактивов" (MiCA).

"У нас есть предложение по криптоактивам, направленное на то, чтобы позволить компаниям использовать возможности, предлагаемые этими активами, но так, чтобы снизить риски для инвесторов и сохранить финансовую стабильность", - сказал Домбровскис.

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Новые правила позволят операторам, уполномоченным в одном государстве-члене ЕС, предоставлять свои услуги на всей территории союза. При этом Еврокомиссия предлагает "пилотный режим" для тех структур, которые попытаются торговать и проводить транзакции с финансовыми инструментами в форме криптоактивов.

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Защитные меры включают требования к достаточности капитала, финансовому обеспечению безопасности активов, а также наличие обязательной процедуры подачи жалоб от инвесторов.

Напомним, летом-2020 в Украине также занялись легализацией криптовалют. Соответствующий законопроект разработало Минцифры с помощью профильной рыночной ассоциации.

Стоит отметить, что ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка Украины, также не являются платежным средством. После этого украинские регуляторы, включая НБУ, начали разрабатывать систему контроля над рынком криптовалют.

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