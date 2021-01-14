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Импичмент Трампа взвинтил курс биткоина

14 января, 15:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Главная криптовалюта остается очень волатильным активом

Биткоин вернулся к росту после падения на 20% за день и снова превысил отметку в 38 000 долларов. Цена криптовалюты резко выросла на фоне решения Палаты представителей США во второй раз объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

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Так, по состоянию на 15:00 по киевскому времени биткоин стоил 38 217 долларов. Рост за сутки составил 11,61%.

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Биткоин, несмотря на то что его уже называли новым активом-убежищем по типу золота, остается очень волатильным. Это связано с тем, что 95% биткоинов принадлежат всего 2% владельцев. Поэтому всего несколько крупных сделок могут полностью перевернуть ситуацию на рынке криптовалюты.

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Напомним, серия рекордов биткоина началась в декабре-2020, а 6 января 2021-го биткоин пробил историческую отметку в миллион гривен. Исторический рекорд на данный момент составляет 41 478 долларов, он был установлен 8 января.

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импичмент биткоин криптовалюты курс биткоина импичмент Трампа

Источник: Сегодня

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