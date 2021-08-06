Хардфорк London взвинтил курс Ethereum – как изменится криптовалюта

В сети Ethereum прошло обновление / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, GIGI SUHANIC/NATIONAL POST

Блокчейн-сеть Ethereum получила обновление London. На этом фоне курс второй по популярности криптовалюты резко вырос. По мнению аналитиков, Ethereum теперь ждут серьезные перемены. Обновление London привносит ряд важных изменений, в том числе переработанный механизм начисления комиссий за проводимые транзакции. Наибольший энтузиазм пользователей связан именно с этим нововведением, пишет CNBC.

Реклама

У блокчейна Ethereum давно есть проблемы с масштабированием, непредсказуемые комиссии за транзакции раздражали даже самых больших поклонников этой криптовалюты. Внесенные изменения должны решить многие из этих проблем.

По состоянию на 13:08 по киевскому времени Ethereum торговался по 2753 доллара. Еще накануне курс криптовалюты колебался в районе 26 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Как изменился курс Ethereun

В тренде Цены на автогаз снова побили рекорды на украинских АЗС

Главные изменения

Хардфорк London состоит из пяти предложений по улучшению Ethereum. Каждое из них вносит коррективы в блокчейн. Одним из наиболее важных является EIP-1559, изменяющее механизм получения вознаграждений, которые майнеры получают за добычу блоков, и предусматривающее сжигание части награды.

Предложение EIP-3554 переносит срок повышения уровня сложности майнинга Ethereum на 1 декабря 2021 года. Повышение сложности майнинга в несколько раз делается для того, чтобы добывать криптовалюту стало невыгодно и майнеры получили дополнительную мотивацию к переходу на систему Proof-of-Stake.

Хардфорк является очередным шагом на пути к переходу на протокол Ethereum 2.0, который позволит масштабировать блокчейн и повысит удобство при взаимодействии с ним.

Реклама

Хардфорк криптовалюты – это существенное изменение технологии блокчейн, в результате которого приходится менять программное обеспечение. Криптовалютный протокол изменяется настолько, что не обновленные узлы реестра не могут обрабатывать информацию о новых транзакциях. Хардфорки называют глобальным обновлением, так как все, кто хочет продолжить работать по новым правилам, должны обновить программное обеспечение.

Читайте другие материалы по теме:

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":